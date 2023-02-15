Звезда «Папиных дочек» Казаков дал полное боли интервью о подлости жены, бросившей его в инвалидном кресле

Актер Михаил Казаков сыграл Полежайкина в сериале «Папины дочки».

Недавно «Комсомолка» опубликовала интервью актера Михаила Казакова, сыгравшего Полежайкина в «Папиных дочках». Инфоповод был простой – актеру исполнилось 35 лет. Для поколения он ассоциируется с «Полежайкиным», а также школьником сыграл яркие роли в «Ералаше». И нередко сегодня к Михаилу подходят со словами «спасибо за детство». Казаков искренне мне рассказал, через что ему пришлось пройти в жизни. Но его интервью вызвало странную реакцию его бывшей жены, которая сама же его и бросила, его, ставшего инвалидом, кому именно сегодня так нужна поддержка любимой и семьи… Приемная 14-летняя дочка Вика дала «разоблачительное» интервью «КП», в котором нарисовала образ актера чисто монстром, который бьет направо и налево кого ни попадя. Сегодня Казаков эксклюзивно для «КП» дал свой ответ «обличительным» выпадам любимых дам.

«Весь смысл предыдущего моего интервью был не в том, чтобы покрыть позором человека, который и так уже покрыл себя позором, - сказал нам Михаил, - но в том, чтобы вдохновить и помочь людям хоть как-то морально. Тем людям, которые попали в подобную трудную ситуацию, не важно, мужчины это или женщины. Которые отчаялись, оказались инвалидами или просто их оставили мужья или жены в какой-то плохой ситуации. Хотел показать, что жизнь, что бы с вами ни произошло, дальше продолжается. В этом смысл был моего интервью.

Актеры Дарья Мельникова и Михаил Казаков на съемках сериала "Папины дочки", 2008 год. Фото: "Экспресс-газета"

Мне не понять, зачем Елена (экс-жена) устроила эту «акцию»: интервью с дочкой, которая еще пока и моя дочь.

Как можно было себе позволить ребенка втягивать в выяснение отношений взрослых – это просто треш. Скажем, если бы я предложил вам поговорить с сыном (рожденным в браке с Еленой – При. Ред.), привел его к себе, то он сказал бы совсем другие, противоположные вещи, но я не вмешиваю детей в подобное; в отличие от неё (экс-жены) у меня сохранены честь, достоинство и у меня воспитание в семье, в которой любые трудности преодолеваются обоими родителями, что бы ни произошло, и в моей семье не бросают в трудной ситуации!

- И все же интервью вашей пока еще дочери вышло, в нем она сообщила, что вы пили, подсели на всякие вещества и вели себя неадекватно…

- Это бред. На самом деле, врач мне прописывал сильнодействующие препараты наркотического характера – но не потому, что я хотел на них «подсесть», а потому что у меня дикие физические боли после травмы. И все равно, я отказался от наркотических препаратов. Мне врачи говорили, что этого делать нельзя, «инсульт хватит», но я подписал отказ. Спал по два часа ... Две метеостанции в ногах любого могут свести с ума. Таких болей – врагу не пожелаешь. В интервью она говорит, что я якобы в наркотическом угаре бегал и сверлил стены. Вот эти слова, да Богу в уши! Моя самая огромная мечта сейчас – бегать, прыгать, плавать и сесть за руль! Просто стоять без костылей могу, пройти пару метров, но бегать! (Ха-Ха-Ха). У меня ноги не работают, уже как 3-й год. И чтобы сверлить стены – у меня не было на это физических сил в принципе. Все, что придумала моя бывшая супруга и теперь, подначивая, говорит голосом ребенка – это вымысел воспаленного разума с оттенком безумия. Чтоб вы понимали, первый год я провел в инвалидной коляске. Порой такое отчаяние находило… На третий этаж я поднимался так: привязывал к коленям подушки и на коленях поднимался. Было, когда МЧС вызывал, когда в коляске застрял в луже на улице… Прошел через такой ад… Но я продолжаю бороться за свои ноги, чтобы снова ходить!

Они утверждают, что я сорвался с 12-метровой высоты, потому что был в пьяном состоянии или наркотическом опьянении.... В больнице первым делом у меня взяли кровь на медицинское освидетельствование, о чем стоило бы знать моей экс-супруге, прежде чем откровенно клеветать, напомню, клевета преследуется по закону.

Михаил Казаков: "Я продолжаю бороться за свои ноги, чтобы снова ходить!" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И неужели вы правда можете поверить в то, что я мог бить ребенка?! Чтобы головой об стену – это просто воспаленный бред. Я всегда любил и люблю детей. Дочка не может мне простить, что я оказался не ее родной отец. Хотел спасти от позора и ее мать, и разум никому не нужного ребенка, слова которого «и за что это я должна тебя уважать» были последними. Я сразу родным своим сказал, что она моя дочь и точка. И не я виноват в том, что родственники с той стороны девочке рассказали, что я не ее родной отец, у меня язык бы не повернулся. Девочка пережила стресс, ее водили к психологам… Ее спермоотец живет через улицу от нее, и вообще не хочет ничего о ней знать…

- Та сторона сообщила, что вы не платите алименты на сына?

- Ложь. Моя семья полностью обеспечивает моего ребенка. То, что сын стал первой скрипкой РФ – во многом заслуга моей мамы, его бабушки. Она его водит в бассейн, который мы оплачиваем. Елена даже не знает, сколько стоит бассейн. Ее мама давно умерла, а ее отец сказал, что он не станет заниматься внуками… Сейчас у нас должен быть суд по алиментам, она запросила такое, от чего юристы плакали, смеясь, просили ее на психиатрическое освидетельствование отправить. То, как она себя ведет, не улучшает наших отношений. Мне и раньше Лена грозилась, мол, с помощью связей на своей работе в ФСК сотрет меня в порошок. Почему? Это к ней вопрос. За что она меня ненавидит? Наверное, выходя замуж за известного актера, думала, что ее ждет беззаботная, легкая жизнь, личный самолет и многое другое, Увы и ах. А как столкнулась с трудностями… За то, что она сделала, я потребую от нее публичных извинений. То, что они рассказали обо мне – как минимум подпадает под статью о клевете.

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