На Западе переписывают произведения классиков под актуальную повестку: под удар попали известные сказки

В Британии обнаружили, что издательство Puffin Books самовольно редактировало тексты книг детского писателя Роальда Даля. Фото: Shutterstock

В Британии обнаружили, что издательство Puffin Books самовольно редактировало тексты книг детского писателя Роальда Даля. В частности, цензуре подверглись такие произведения как «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда», пишет The Guardian.

Конечно, Роальд Даль - английский писатель с неоднозначной репутацией. В частности, он известен своими антисемитскими заявлениями, но при этом он считается всемирно признанным детским классиком. Его книги, проданные тиражом более 300 млн экземпляров, переведены на 68 языков. И поскольку его произведения создавались в середине ХХ века, то они во многом отражают реалии и представления тех лет о внешнем виде, психическом здоровье, поле и расе.

Но учитывая, что сейчас отношения к этим категориям серьезно изменились, то издательство решило смягчить острый литературный язык Даля. Поэтому теперь Август Глуп, прожорливый и жадный мальчик, полная противоположность главному герою Чарли в книге «Чарли и шоколадная фабрика», больше не «невероятно толстый», а просто «огромный». Исчезло из описания ужасных тягачей слово «черный» из повести «Изумительный мистер Лис». Теперь в описании можно найти такое описание «смертоносные, брутальные монстры».

А в новом издании «Ведьм» колдунья, изображающая из себя обычную женщину, может работать «ведущим ученым или вести бизнес», а не какой-то там «кассиршей в супермаркете или печатать письма для бизнесмена».

Доведение до актуальной повестки текстов детского писателя, чья произведения увидели свет в середине ХХ века, вызвали возмущение в обществе. На переписывание классика гневно отреагировал лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди.

«Роальд Даль не был ангелом, но это цензура абсурдна! Издательству Puffin Books должно быть стыдно», - написал в своем Твиттере писатель.

Сторонники редактирования говорят, что такие правки направлены на то, чтобы защитить молодое поколение от культурных, этнических и гендерных стереотипов, которыми богата литература. А вот противники уверены, что переделка на современный лад рискует подорвать авторитет многих авторов.

Компания Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на произведения Даля, сообщила, что работала вместе с издательством над редактированием текстов, поскольку желали убедиться, что «замечательные истории и персонажи Даля по-прежнему будут нравиться и сегодня всем детям». К корректировке текста были привлечены редакторы из Inclusive Minds, которые преобразовывают детскую литературу, делая ее более доступной и инклюзивной - отвечающей реалиям XXI века. По словам компании, любые изменения были небольшими и тщательно продуманными.

- При публикации новых тиражей книг, написанных много лет назад, нередко пересматривают язык наряду с обновлением обложки книги и макета страниц, - заявили в Roald Dahl Story Company. - Нашим основным принципом было сохранение сюжетных линий, персонажей, а также непочтительности и резкости оригинального текста.