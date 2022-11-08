Давайте отрегулируем поведение на дороге!

Дети уже 2 месяца как ходят в школу, часто пересекая проезжую часть. Фото: Shutterstock

В редакции «Комсомольской правды» вместе с Анжеликой Сулхаевой Татьяна Бердникова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, и Ольга Позднякова, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма ГУОБДД МВД России

Дети уже 2 месяца как ходят в школу, часто пересекая проезжую часть. Поэтому самое время снова позаботиться о том, чтобы на пути в школу и обратно ребята правильно вели себя на дороге, и то же самое делали водители. Чтобы все были идеальными участниками дорожного движения, активно работает национальный проект «Безопасные качественные дороги», призванный обеспечивать детям дорожную безопасность. Поработать еще есть, над чем, причем круглогодично, а не только в течение учебного года.

По данным научного центра ГУОБДД МВД России за последние пять лет, дети-пассажиры чаще всего попадают в аварии как раз летом - в июле-августе. Пиковое значение аварийности с детьми-пешеходами приходится на май и сентябрь, то есть именно на окончание и начало нового учебного года. Дети-водители вело- и мототранспорта попадают в ДТП на протяжении всего летнего периода с июня по август.

И текущий год не исключение.

Хотя по итогам 9 месяцев обнаружилось сокращение основных показателей аварийности: снизилось количество погибших и раненых в ДТП детей. За это время произошло 12184 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 432 ребенка погибли. И 13 332 ребенка получили ранения. Среди основных причин этих бед называются превышение водителями скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

- В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для предотвращения несчастий на дороге Госавтоинспекцией на постоянной основе реализуется целый комплекс мероприятий, которые проводятся во взаимодействии с Минпросвещения России и образовательными организациями, - комментирует Ольга Позднякова.

- Да, и хотя мы продолжаем терять детей в авариях, но если взять последнее десятилетие, то увидим положительную динамику. В стране все меньше дорожных происшествий, в которых дети получили травмы по своей собственной вине, нарушив правила дорожного движения (ПДД). Таким образом, предпринятые государством просветительские и воспитательные усилия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дают свои плоды. Эти дети, которые сейчас соблюдают ПДД, через несколько лет станут водителями, причем более дисциплинированными, чем нынешние взрослые.

- Да, на этом фоне приходится констатировать рост количества ДТП с участием детей-пассажиров, то есть аварий, произошедших по вине взрослых, - дополняет статистическую картину Татьяна Бердникова. – Но с детьми работают очень хорошо. Дети гораздо восприимчивее к любой информации.

Для каждой возрастной детской группы разрабатываются сценарии просветительских мероприятий в игровой форме, проводятся спектакли, квесты и КВНы на дорожную тему. Если это малыши в детском саду, то им покажут тематический спектакль с легко узнаваемыми героями. Или к ним придет веселый регулировщик. Для тех, кто постарше - это и уроки, и инструктажи-минутки безопасности, и массовые большие мероприятия, и конкурсы, и практические занятия в автогородках, и выступления агитационных бригад.

За садиками и школами закреплены сотрудники Госавтоинспекции. Они-то вместе с педагогами и воспитателями и проводят с детьми эту большую работу. В том числе занимаются и с отрядами «Юных инспекторов движения» (ЮИД). Возможно, это движение выльется в создание одноименной Всероссийской общественной организации «Юные инспекторы движения». В стране сейчас действует более 33 тысяч таких отрядов, объединяющих уже больше 440 тысяч детей. Так, подспудно, в детское сознание внедряется мысль о необходимости соблюдения правил дорожного движения, без которых невозможен успех дальнейшей жизни. А молодежь «заряжена» на успех.

Играем в «автогородки». Не путать с «городками»

Про автогородки при образовательных организациях стоит сказать отдельно. Здесь под руководством учителей и сотрудников ГАИ теоретические знания дети используют на практике.

- Всего в России организовано 943 автогородка. Они бывают разные: стационарные (с кабинетами) и мобильные (с переносными комплектами оборудования). Мобильные можно вынести в рекреацию школы, в спортзал, в школьный двор и выставить дорожные знаки, нанести разметку, поставить светофоры и проиграть с детьми безопасное поведение на дороге. В эту деятельность вовлечены более 17 тысяч педагогов по всей стране: это учителя истории, русского языка, ОБЖ, педагоги-организаторы, психологи, - рассказывают гости «КП».

Просветительские проекты для школьников

Таких проектов много. Один из самых масштабных – Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» (проходит на платформе «Учи.ру»). В этом году она организуется в третий раз.

В 20-м году олимпиада проводилась для учащихся 1-4-х классов и набрала более 2,2 млн участников. В прошлом году вопросы олимпиады усложнили, и проводилась она уже для 1-9-х классов (охватила 3,7 млн. детей).

Олимпиада проводится дистанционно, дети имеют возможность повторить основы безопасного поведения на дорогах и решать задания при возможном участии родителей . Все участники олимпиады получают дипломы и сертификаты.

- А еще не первый год во всероссийском формате проводится Неделя безопасности дорожного движения, собирающая все больше участников и задействующая десятки тысяч сотрудников полиции, - поясняет Татьяна Бердникова.

Ох, уж эти непослушные взрослые!

Воспитанию и просвещению взрослых со стороны Госавтоинспекции тоже уделяется много внимания. Ежегодно проводятся социальные кампании такие, как «Однозначно» (2019), «Твой ход, пешеход» (2020), «Внимание на дорогу» (2021), «Расставь приоритеты» (2022).

- Мы настойчиво работаем с родителями, - продолжает Татьяна Бердникова. - Мы участвуем в родительских собраниях, имеем доступ в родительские чаты, организовали родительские патрули, которые оказались весьма эффективной мерой. Когда родители вместе с педагогами организовывают мини-рейды, работающие больше не на выявление нарушений, а на просвещение других родителей, то результат налицо. Патрульные смотрят, как привозят в школу детей, сами дети подходят к водителям, вручают листовки, призывающие пристегиваться ремнями безопасности и разъясняющие, почему это нужно делать. И здесь мы имеем такой двойной положительный эффект – папам и мамам становится неудобно перед своими детьми нарушать ПДД.

Понимая авторитетную роль родителя в жизни ребенка, мам и пап активнее стали привлекать родителей к вопросам безопасности дорожного движения. Например, в настоящий момент родители могут сообщать в образовательную организацию о недостатках улично-дорожной сети вблизи школы, если они считают, что путь его ребенка небезопасен. В сентябре в обязательном порядке в начальной школе родителями вместе с детьми составляются так называемые «безопасные маршруты движения» - дом – школа – дом, которые родители проходят вместе с ребенком.

Кроме того, ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» реализует мероприятия, которые направлены на привлечение внимания населения к основным факторам риска на дорогах и на их профилактику. Для этого используются общероссийские телеканалы, радиостанции, печатные СМИ с онлайн-версией, интернет-площадки, включая социальные сети, а также различные площадки для взаимодействия с целевыми аудиториями. Например, автозаправочные станции, автошколы, места массового нахождения людей – это парки, скверы, торгово-развлекательные центры, образовательные организации - школы, вузы и сузы. Чтобы старшие видели, слышали и слушались!