Названы три простых способа справиться с нервной перегрузкой: это должен знать каждый

Сильное психологическое напряжение противоестественно, поэтому психика переводит накопившееся напряжение на уровень тела Фото: Shutterstock

- Тело и эмоции тесно взаимосвязаны. Если человек сдерживает свои переживания и не проявляет, то они накапливаются внутри и оказывают негативное воздействие на психику, блокирует нашу энергию, - объясняет к.м.н., врач-психотерапевт, основатель первой в России клиники психосоматической медицины, автор книги «Практическая психосоматика» Артем Толоконин. - Сильное психологическое напряжение противоестественно, поэтому психика переводит накопившееся напряжение на уровень тела. И возникают так называемые телесные блоки и зажимы, которые проявляются болью, напряжением или даже запускают болезнь.

Например, некоторые врачи говорят что язву желудка запускают именно долгие нервные переживания, когда напряжение и боль ощущается как ком в зоне солнечного сплетения.

Поэтому, чтобы справляться с информационными и эмоциональными нагрузками, важно начать применять особые упражнения, так называемые телесные практики, которые помогают успокоиться и восстановить баланс.

СПОСОБ 1: ДЫШАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ АГРЕССИИ И ГНЕВУ

Если вас одолевают гнев, обида, раздражение дышите, но делайте это правильно. А именно животом, медленно и глубоко, чтобы запустить в организме естественный процесс расслабления. Для этого глубоко вдохните и почувствуйте, как живот наполняется воздухом, а затем грудную клетку. На выдохе сделайте то же самое в обратном порядке.

Дело в том, что психика переключается с источника раздражения на процесс дыхания, и это помогает. А медленные вдохи и выдохи активизируют работу блуждающего нерва, который дает сигнал парасимпатической нервной системе сбросить напряжение. Через несколько минут такой практики вы ощутите приятную расслабленность во всем теле и ясность в голове.

СПОСОБ 2: РАССЛАБИТЬСЯ И СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДНЯ

Эта практика помогает в тех ситуациях, когда напряжение, которое сопровождало вас на протяжении дня, не дает успокоиться и уснуть вечером. Она помогает снять психическое возбуждение через телесную релаксацию.

Сядьте или лягте в удобное положение, закройте глаза и медленно дышите на четыре счета. То есть каждый «просчитывайте» каждый этап дыхания: вдох на 1-2-3-4, пауза 1-2-3-4, выдох на 1-2-3-4, пауза - 1-2-3-4. Повторите данный цикл на протяжении 2-5 минут. А затем, не открывая глаз, просканируйте свое тело от макушки до пят, фиксируя ощущения в каждой мышце и связке, на каждом участке кожи. Если чувствуете где-то напряжение или вообще не понимаете, что именно ощущаете в конкретной области, мысленно старайтесь расслабить этот участок и прочувствовать его.

СПОСОБ 3: СОЗДАТЬ КОНТАКТ С ТЕЛОМ

Практика помогает расслабить мышцы глаз, благодаря чему происходит гармонизация работы нервной и иммунной системы, отключаются реакции симпатической системы «борись или беги» и запускается работы парасимпатической системы. Это позволяет расслабиться, успокоиться и ощутить устойчивость в период перемен.

Лягте на спину, согните ноги в коленях, упритесь ступнями в пол и комфортно сложите руки на животе. Такое положение тела уменьшает нагрузку на поясницу и способствует более свободному дыханию. Закройте глаза, дышите глубоко и размеренно. Затем приставьте пальцы ко лбу и закройте глаза ладонями, либо используйте маску для сна. Теперь попробуйте медленно двигать глазами (но не головой) влево и вправо, кругами и по диагонали, направляйте взгляд как бы вдаль и фокусируйтесь словно на близком объекте. То есть выполняйте зарядку для глаза в темноте. Через некоторое время вы почувствуете приятную усталость в теле и снижение тревожности.