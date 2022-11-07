В условиях СВО и частичной мобилизации роль женщин в бизнесе России еще больше вырастет

Заседание Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: «Ролевые модели женщин в бизнесе: слагаемые эффективного антикризисного управления». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто самые эффективные антикризисный управленцы? В пандемию коронавируса исследовательская компания Zenger/Folkman отмечала, что женщины более предпочтительны как руководители благодаря свойственной им эмпатии и способности объединять сотрудников. По опросу Ассоциации менеджеров участников рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», в 2020 и 2021 годах женщин среди лидеров этого рейтинга было 45 и 48%. Но в 2022 году их доля уменьшилась до 38%. Об этом стало известно 2 ноября в редакции «Комсомольской правды», где прошло заседание Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: «Ролевые модели женщин в бизнесе: слагаемые эффективного антикризисного управления».

Анжелика Сулхаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ

«Исследование Ассоциация менеджеров проходило до частичной мобилизации, - уточнила сопредседатель Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева. - На днях «Комсомольская правда» выяснила, что рынок труда в сейчас сильно меняется. Крупные компании снова пересматривают подход к найму сотрудников. Как мы понимаем, сейчас будет воистину время женщин. И это, похоже, станет нашим не сильно отдаленным будущим».

Почему же в первой половине года каждая пятая женщина-управленец лишилась работы?

«Согласно нашему исследованию в рамках проекта «Топ-1000 российских менеджеров», более трети управленческого состава имеют два и более высших образований, а доля женщин в этой страте превышает 50%. Наши исследования показывают, что с 2019 пандемийного года количество женщин-управленцев уменьшились на 21%. Эта печальная статистика доказывает, что в кризисные времена ставка делалась на гендерные стереотипы. В текущей ситуации наступает новая эра, когда компетенции женщин-управленцев с их практической направленностью на решение задач, требующих гибкого подхода, востребованы бизнесом в части баланса ранее применяемых технологий риск-менеджмента. Я полагаю, что в ближайшие годы мы будем наблюдать тренд к выравниванию гендерного баланса и это, безусловно, привнесёт устойчивость в управленческие стратегии», - пояснила заместитель исполнительного директора по стратегическому развитию и маркетингу Ассоциации менеджеров Анна Золина.

Анна Золина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сопредседатель Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров, гендиректор Mary Kay Россия Алла Соколова отметила, что на всех уровнях руководства женщины получают более высокие оценки своих компетенций. Самые значительные из них – это проявление инициативы и фокус на результат, которые традиционно считаются сильными сторонами мужчин.

«Безусловно, в период турбулентности, который мы проживаем, открывает и новые способности внутри нас самих, - говорит Алла Соколова. – Кризисный период – это время повышенной пластичности. Люди ищут поддержку и синергию с единомышленниками, инструменты для решения непривычных задач. Они готовы к пересмотру сложившихся отношений и процессов, более открыты к новым идеям».

«ТОЛЬКО БЫСТРО И ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО»

Опыт членов Комитета подтверждает оценки экспертного сообщества.

Например, Ventra — HR-холдинг, предлагающий решения в области аутсорсинга бизнес-процессов, HR-консалтинга и гибкой занятости. В начале года 90% клиентов составляли компании с иностранным капиталом. После объявления Россией спецоперации на Украине иностранный бизнес побежал из страны. Но Ventra не закрылась. Больше того, в июне приобрела бизнес компании Kelly в России, объединив сильнейшие на российском рынке команды в области решений по управлению персоналом и аутсорсинга.

«Существует одно негласное правило: в кризис нет права на ошибку. Любой просчет может быть фатальным. Сейчас нужно работать только быстро и только правильно», - говорит управляющий партнер Ventra и Ventra Go! Екатерина Карабанова.

Екатерина Карабанова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания старается не иметь кабальных условий с клиентами, использует гибкую занятость (хотя бы 30% от фонда оплаты труда), значительная часть персонала работает из коворкингов и удаленных рабочих мест, просчитывают сценарии падения выручки при бюджетировании.

Причем, надеяться на то, что через несколько месяцев ситуация стабилизируется бессмысленно. Мир уже не будет прежним. Директор по персоналу и организационному развитию компании Fun&Sun Ксения Калинина считает, что Bani мир, который был с нами на протяжении пандемии, рухнул (ключевой его тезис – «надежность может быть обманчива»). Сейчас мы вступаем в Shiva мир («нельзя починить»; «прежние методы, схемы и модели не существуют»). Новая реальность совсем не дает уверенности в завтрашнем дне и шансов на стабильность: сковывает управленцев, побуждает замирать, мешает действовать.

Ксения Калинина Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Существует семь уроков лидерства, которым можно научиться у женщин: признайте, когда не справились, и просите о помощи; мотивируйте через трансформацию; поставьте своих людей впереди себя; не командуйте – сопереживайте; сосредоточьтесь на возвышении других; знайте свои собственные ограничения; научитесь слушать и будьте смиренны», - перечисляет Ксения Калинина.

ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ!

Заместитель директора по работе с федеральными и региональными органами государственной власти холдинга En+Group. Галина Ратникова отметила ряд факторов. 70-80% потребительских покупок в стране совершают женщины. 60% голосующих на выборах - женщины. Главная группа мигрантов, переезжающих из глубинки в большие города – женщины в возрасте 30 – 34 года. Проще говоря, женщины – самая активная часть общества. Причем, в условиях СВО и частичной мобилизации женщины должны будут взять на себя еще больше обязанностей.

В тех городах, где представлена En+Group, компания готова помочь женщинам воплотить их мечты в жизнь…

«В начале 2023 года в городе Саяногорске будет открыт первый из семи запланированных центров досуга и самореализации для женщин. Этот уникальный проект создаст площадку для активных женщин города и работниц предприятий компании для развития себя и своего малого бизнеса», - резюмировала Галина Ратникова.

Галина Ратникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что ж, в нашей стране и так принято считать, что все держится на женщине: и семья, и экономика. У кого больше обязанностей, кто самые ответственные работники? Вопрос риторический… А теперь, похоже, женщины выйдут на первый план и в среде управленцев.