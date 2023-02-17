Баллы к ЕГЭ и новые навыки: бесплатные курсы для школьников, которые помогут в будущей карьере

«Газпром нефть» проводит для школьников «Научные кэмпы». Фото: Программа социальных инвестиций «Родные города».

Получить дополнительные баллы на экзаменах, освоить робототехнику и прокачать навыки в цифровом дизайне – российские компании начали активно зазывать школьников на свои бесплатные онлайн-курсы. Ребятам предлагают помощь в подготовке к поступлению в вуз, сбор первого портфолио и знакомство с будущей профессией. Редакция «КП» собрала интересные учебные проекты, которые анонсировали в начале года крупные банки, мобильные операторы и нефтяные компании.

1. Олимпиада для умов

В феврале в регионах стартовал отборочный этап олимпиады для старшеклассников «Умножая таланты» (которую проводит «Газпром нефть»). Это ежегодный конкурс для учеников 8-11 классов. Школьникам нужно показать знания в решении задач по математике, химии, информатике и инженерии. А призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы. Принять участие в олимпиаде могут школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областей, ХМАО и ЯНАО.

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания «Газпром нефть» также проводит для школьников в регионах «Научные кэмпы». На них приходят те, кто мечтает о карьере в нефтяной отрасли. В формате образовательных кэмпов проводятся интеллектуальные игры, мастер-классы и тренинги на виртуальных тренажёрах, с помощью которых можно совершить путешествие в недра земли в поисках нефти.

2. Цифровое искусство

Благодаря цифровым сервисам дети и подростки из самых разных уголков России могут развить свои художественные таланты на онлайн-площадке «Поколение М», запущенной компанией МТС.

На платформе проводят занятия известные деятели культуры и искусства, мастера хореографии, вокала, тележурналистики, дизайна и так далее. Победители конкурсов получают призы, например, возможность выступить на одной сцене со звездами, пройти обучение в «Останкино» или поступить в творческий вуз.

3. В мире большого кино

Проект «Территория КИТ» открывает школьникам возможность сделать первые шаги в индустрии кино и телевидения. Здесь учат разбираться в кинематографе и анализировать фильмы, работу актеров, операторов и режиссеров. В учебной программе – лекции о кино, экскурсии на съемочные площадки и разбор фильмов компании «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ».

Среди экспертов и звездных гостей проекта известные актеры – Александр Петров, Данила Козловский, Клим Шипенко, Никита Михалков и другие звезды отечественной киноиндустрии.

В проекте «Территория КИТ» участвуют звезды российского кино. Фото: сайт проекта.

По итогам 2022 года проект «Территория КИТ» стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи».

4. Создаем первый стартап

Банк «Открытие» запустил бесплатную платформу полезного цифрового контента для будущих предпринимателей – «Академия бизнеса». Здесь школьники и студенты могут найти большое количество курсов, вебинаров и статей о том, как развить предпринимательские навыки, построить свой первый стартап и составить грамотный бизнес-план.

«Академия бизнеса» получила гран-при в номинации «Лучшая платформа для онлайн-образования» в категории платформ для публичного обучения, которая вручается ежегодно за достижения в развитии цифровой экономики.

5. Курсы с особенным подходом

IT-компания «МВС Груп» запустила проект, который помогает детям и взрослым с аутизмом освоить новые навыки и получить профессию. Компания также разработала различные методики, включая первое практическое пособие для других IT-компаний. Это пошаговая инструкция от принятия решения о найме людей с аутизмом до завершения процесса адаптации таких сотрудников.

Фото: Газпром нефть

В Санкт-Петербурге также развивается совместный проект «Газпром нефти» с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Они помогают молодым людям с аутизмом обучиться основам машинного обучения. А результаты их практики уже находят применение в новых цифровых сервисах. Участники проекта «Цифрология» вручную обрабатывают изображения с видеокамер АЗС по всей России. Собранные данные помогают IT-специалистам тренировать алгоритмы и обучать нейросети АЗС «Газпромнефть». Эти алгоритмы в будущем смогут определять загруженность АЗС, контролировать качество сервиса и работы с клиентами.