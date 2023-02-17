Человек тропический: почему мы так устаем от зимы и как мороз сделал из обезьяны человека

Большую часть нашей эволюционной истории мы жили в теплом климате. И нет ничего удивительно в том, что зимой нам хочется забраться под одеяло Фото: Shutterstock

Мы все ждём весны. И дело не в романтике. Человек - существо тропическое. Даже если он сибиряк в пятом поколении. Речь о более далёких предках - тех, что жили сотни тысяч лет назад. А где жили? Правильно, в Африке, первые люди появились на жарком континенте.

Почему в какой-то момент они решили поселиться там, где мороз и сугробы? У учёных пока нет ответа. Но они уверены - зима сыграла огромную роль в эволюции человека.

ЧЕЛОВЕК ТРОПИЧЕСКИЙ

- Человек с точки зрения биологи - тропический вид, - уверяют Лаура Бук, эволюционный антрополог, и генетик Киоко Ямагучи из Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания). - Большую часть нашей эволюционной истории мы жили в теплом в климате. И нет ничего удивительно в том, что зимой нам хочется забраться под одеяло и ждать лета.

Но мы-то еще отлично устроились! У нас есть дома (а у первобытных людей в лучшем случае пещеры), батареи и печки (а не костёр, который надо постоянно поддерживать), пуховики и термобелье (вместо шкуры). А вот представьте, что вы - первый из людей, кого занесло далеко на север. Это ж надо придумать, во что завернуться на ночь, чтоб не околеть. Как добежать до мамонта, не увязнув в сугробе. Чем согреть руки, как выпить воды, внезапно превратившейся в лёд.

Хочешь не хочешь - начнёшь эволюционировать! Придумывать новые инструменты, изобретать одежду и вообще развивать мозг. Другие части тела, кстати, тоже.

МИЛЛИОН ЛЕТ МОРОЗА

Древние жители Европы впервые увидели зиму почти миллион лет назад - точнее, 900 тысяч лет. Это было в Хейсборо - Англии, в графстве Норфолк, на Северном море. Там найдены самые древние следы гоминидов (так называют всех людей, и современных, и вымершие первобытные виды, вроде австралопитеков и неандертальцев) в настолько северных широтах. В те времена климат Норфолка был такой же, как сейчас в средней полосе России. Росли сосны, ели и березы. И зима была вполне настоящая, с морозами и снегом.

Правда, долго товарищи там не задержались. То ли не выжили, то ли не понравилось - и переселились южнее. Следы их как появились, так и исчезли. Пещер и следов огня учёные не нашли - что делает этих первых северян совсем загадочными.

Возможно, гоминиды из Хейсборо приходили сюда только летом. У животных же есть сезонные миграции, может, и люди за ними шли? Но откуда и как? По другой версии, они перебрались в Англию в тёплую эпоху по перешейку, который соединял остров с континентальной Европой. А когда климат стал меняться и зимы стали суровыми, ушли обратно.

РУКИ, НОГИ, МОЗГ

А неандертальцам вообще ледниковый период достался! Первобытные полярники, можно сказать. Этот вид появился в Европе 400 тысяч лет назад.

И что интересно - и по сравнению с более древними людьми из Африки, и по сравнению с нами, у неандертальцев были короткие и крепкие руки и ноги, широкий и мускулистый торс. Все для того, чтобы удерживать тепло, объясняют антропологи. Любопытно, как пойдёт эволюция в эпоху глобального потепления? Руки вытянутся до колен, ноги у всех станут как у топ-моделей?

А ещё неандертальцы утепляли пещеры шкурами, ходили в мехах и виртуозно обращались с огнём. Грелись и готовили горячую еду. Что может быть лучше, чем прийти с мороза к тёплому очагу!

Огонь - отдельная тема. Известный британский антрополог Ричард Рангэм написал книгу «Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми». Идея вот в чем: как только люди научились готовить пищу на огне, организму стало намного легче ее переваривать. И освободившаяся энергия пошла на развитие мозга. Грубо говоря, кишечник у наших далёких предков стал меньше, а мозг - больше и умнее. И это сыграло решающую роль в эволюции. А посиделки у костра помогли создать более сложные социальные связи. Ну и согреться, само собой.

Самые древние свидетельства использования огня - 1,7 миллиона лет назад! - найдены в Грузии и северном Китае, напоминает Уил Роброкс, археолог из Лейденского университета (Нидерланды). Не Заполярье, конечно, но снег и минусовые температуры зимой там не редкость.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Homo sapiens, то есть наши с вами предки, - новички по части зимовок. Древние люди нашего вида появились 300 тысяч лет назад. В Африке. А на другие континенты пришли лишь 60 тысяч лет назад. И с тех пор мы приспосабливаемся к зиме.

Например, светлая кожа появилась именно у Homo sapiens - она помогает лучше синтезировать витамин D, когда не хватает солнца. Долгими зимними вечерами. У тех, кто забрался совсем далеко на север, как инуиты в Гренландии, генетически изменился обмен веществ - организм готов к диете из жирной рыбы, в которой много калорий и того же витамина D.

- Биологическая адаптация происходит у человека медленнее, чем у обезьян, например. Зато мы умеем приспосабливаться к изменениям не только физиологически, но и культурно: менять поведение и образ жизни. В итоге люди живут во всех уголках Земли и отлично себя чувствуют в любом климате, - считают Бук и Ямагучи.

ПЕРВЫЕ ШУБЫ - ИЗ СИБИРИ!

Да что там - без морозов у нас и одежды бы не было! Изобретение иголок, позволяющих из бесформенных шкур шить удобные шубы, - одна из важнейших инноваций, благодаря которым первобытные люди заселили огромные территории с холодным климатом. Это вывод исследователей из Университета Бордо во Франции и Института палеонтологии и палеоантропологии Китайской Академии наук.

А где изобрели иголку, знаете? Первобытные гении, которым должна быть благодарна вся модная индустрия, жили в Денисовой пещере в Алтайском крае и в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. И, похоже, независимо друг от друга три сделали первые каменные иголки с ушком. Дело было 45 - 40 тысяч лет назад. Вот на что сибирские зимы способны!

КСТАТИ

А в спячку впадать разучились

Люди зимой впадали в спячку – как медведи! Если бы эволюция пошла слегка другим путём, мы в декабре не шампанское и мандарины покупали бы, а новые одеяла. Забирались бы в постель и ставили будильник на 1 марта. Похоже, наши далекие предки так и делали. Мы почему-то не унаследовали эту привычку (под конец зимы кажется, что зря).

Удивительную гипотезу выдвинули палеонтропологи Хуан Луис Арсуага Университета Комплутенсе в Испании и Антонис Бартсиокас из Университета Фракии в Греции.

Они изучили останки первобытных людей из пещеры Сима-де-Лос-Уэсос в Испании. Им 430 тысяч лет.

И обнаружили изменения, очень похожие на те, что происходят в организме животных, впадающих в спячку: медведей, барсуков, енотов. А также болячки, связанные с дефицитом витамина Д и минералов.

- Мы увидели, что кости росли непостоянно: были периоды, когда рост замедлялся, причем они повторялись периодически, как будто по сезонам, - говорит Арсуага.

Откуда дефицит витаминов и минералов? Да еще и сезонный? И такой сильный, что влиял на весь организм? Люди не видели солнечного света и не ели! Тихо посапывали в зимней спячке. Ну ладно бы в Денисовой пещере спали! В Испании-то какие морозы? Речь идет о пике ледникового периода. Тогда и на юге Европы зимой было несладко.

А почему у народов Арктики нет обычая спать всю зиму? Возможно, ответ в диете, предполагают Арсуага и Бартсиокас. Северяне едят много жирной рыбы и оленину - получают достаточно питательных веществ для нормальной работы организма. Пиренейский полуостров полмиллиона лет назад не отличался плодородием, климат был крайне сухой, и древние обитатели не могли обеспечить себя питанием. Вот и нашли решение.

Если в природе есть такой механизм выживания, почему его не могли использовать первобытные люди? Тем более науке известны приматы, впадающие в зимнюю спячку – карликовые лемуры с Мадагаскара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые предрекли миру беспрецедентную жару в 2023 году: коснется ли катастрофический прогноз России

Загадочный феномен Эль-Ниньо вернётся в 2023 году - такой прогноз только что сделали климатологи британского МетОфиса (аналог нашего Гидрометцентра). И это грозит всему миру беспрецедентной жарой и другими природными катаклизмами. (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

И те, и йети. Что наука совершенно точно знает о снежном человеке (подробнее)