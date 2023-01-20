Ученые предрекли миру беспрецедентную жару в 2023 году: коснется ли катастрофический прогноз России

Ученые не радуют прогнозами: в ближайшие годы на Земле вновь будет очень жарко. Фото: REUTERS

Загадочный феномен Эль-Ниньо вернётся в 2023 году - такой прогноз только что сделали климатологи британского МетОфиса (аналог нашего Гидрометцентра). И это грозит всему миру беспрецедентной жарой и другими природными катаклизмами.

Ближайшие два года станут самыми знойными в истории, пугают британцы. Коснётся ли катастрофический сценарий России?

КИПЯТИЛЬНИК В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Во время Эль-Ниньо воды в экваториальной части Тихого океана, у берегов Перу, неожиданно становится теплее, чем обычно. Как будто кто-то включает кипятильник. Вместе с температурой воды меняется циркуляция атмосферы: ветер, осадки и атмосферное давление. В общем, все, что влияет на погоду.

Есть и обратное явление - Ла-Нинья: в небесной канцелярии словно открывают кран с ледяной водой, и Тихий океан в экваториальной зоне охлаждается. Первыми странности в температуре воды обнаружили перуанские рыбаки, потому и окрестили их на испанском языке.

- Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются основными движущими силами климатической системы Земли, - подчёркивают во Всемирной метеорологической организации ООН.

Эль-Ниньо и Ла-Ниной сменяют друг друга. Каждый феномен обычно продолжается несколько месяцев. Бывает, что никого из них нет - это нейтральная фаза. И она начнётся совсем скоро, в феврале-апреле 2023 года. А пока ещё в Тихом океане живет холодная Ла-Нинья. Причём их было уже три подряд, редчайшее совпадение! Эль-Ниньо же последний раз наблюдалось в 2016 году, и он до сих пор остаётся самым жарким в истории метеонаблюдений.

АНОМАЛИИ ПОКАЖУТСЯ ЦВЕТОЧКАМИ

Эль-Ниньо же, скорее всего, появится во второй половине года - между августом и октябрем, прогнозируют специалисты Национальной администрации океана и атмосферы США (NOAA). Чтобы климат планеты ощутил его разогревающий эффект, нужно время. Это все равно что протопить деревенский дом с печкой, приехав туда посреди зимы. Сначала холодно, только успевай дрова подкидывать - зато потом тепло держится долго. Вот и с океаном и атмосферой так же. Если Эль-Ниньо начнёт их греть по осени, то небывало тёплой окажется следующая зима. А 2024 год - рекордно жарким.

Ближайшие два года станут самыми знойными в истории, пугают британцы. Фото: REUTERS

- Влияние Эль-Ниньо и глобальное потепление усиливают друг друга, - уверен Адам Скейф, глава отдела долгосрочных прогнозов МетОфиса. - И в ближайшие годы все связанные с Эль-Ниньо катаклизмы будут выражены сильнее, чем раньше. Нам придётся пережить беспрецедентные волны жары.

- Как только возникнет Эль-Ниньо, все погодные аномалии, которые нас удивляли в 2022 году, покажутся цветочками, - согласен профессор Университетского колледжа Лондона Билл МакГир.

Однако Эль-Ниньо - это не только печка, но ещё и водопровод для всей планеты. Причём плохо работающий: где-то вообще воды нет, засуха. А где-то словно трубу прорвало - мощные ливни и наводнения.

Засуха во время Эль-Ниньо грозит Австралии и Индонезии, Индии и югу Африки, а также Амазонке.

Залить может Китай (наблюдения показывают, что наводнения на реке Янцзы связаны с Эль-Ниньо), южные районы США, восточную Африку.

А ЧТО В РОССИИ?

Значит ли это, что все катаклизмы останутся в тропиках, нам ничего не грозит? Увы.

- Эффекты Эль-Ниньо дотягивают до умеренных широт Северного полушария, - считает профессор Университета Рэдинга (Великобритания) Энди Тернер.

А это, получается, и Москва, и Санкт-Петербург, и многие другие регионы России - и в Европейской части, и на Урале, и в Сибири!

Впрочем, российские метеорологи скептичны: нельзя напрямую связывать погоду у нас в стране с Эль-Ниньо.

- Что касается средней полосы России, то у нас корреляции погоды с Эль-Ниньо и Ла-Нинья нет. Во всяком случае, не было научных работ на эту тему. И в целом серьёзные наблюдения Южного колебания (Эль-Ниньо – Ла-Нинья) начались только в последние лет тридцать, когда появилась возможность со спутников измерять температуру всего Тихого океана, - объяснила «КП» Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. - Сейчас любые погодные катаклизмы объясняют либо глобальным потеплением, либо Эль Ниньо с Ла Ниньей. Хотя каковы причины в действительности, сказать сложно.