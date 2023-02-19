Как отцы влияют на детей, можно ли остановить старение и какие мужские приёмчики ненавидят женщины

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Операция по освобождению Артемовска займет еще несколько недель (слушать)

2 место. Лишать гражданства и имущества, судить, простить: что делать с артистами, критикующими Россию и СВО (слушать)

3 место. Папины дети. Все отцовские роли в жизни детей (слушать)

4 место. Тот самый Шаляпин. Успехи и трагедии главного голоса России (слушать)

5 место. Почему российская экономика обходила, обходит и будет обходить санкции (слушать)

6 место. Отчего мы стареем и что с этим можно сделать. Последние научные исследования (слушать)

7 место. Как устроить землетрясение: подождать 100 лет или специально организовать? Все возможные причины трагедии в Турции (слушать)

8 место. Америку заполонили пришельцы, но Илон Маск так не считает (слушать)

9 место. Женщины признались, какие мужские приемы обольщения они не навидят (слушать)

10 место. Алексей Фененко: Между Гитлером и Шольцем гораздо меньше различий, чем принято думать (слушать)