По всей стране проходит онлайн-олимпиада на знание ПДД

Источник: АНО «Национальные приоритеты»

С 1 по 20 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит ежегодная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание правил дорожного движения. В ней могут принять участие школьники 1-9 классов.

«Олимпиада на знание правил дорожного движения «Безопасные дороги», которая проводится АНО «Национальные приоритеты» уже третий год, имеет значительный профилактический эффект, - сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. - При прохождении заданий у ребенка есть возможность не просто правильно или неправильно ответить на вопросы, касающиеся области безопасности дорожного движения, но и при формулировке заданий понять, какое действие будет действительно безопасным, даже если об этом нет четких указаний в ПДД. Также предусмотрена возможность участия родителей. Таким образом, Олимпиада дает ребенку время не просто пройти проверку знаний по безопасности дорожного движения, но и провести вместе с родителями время за изучением действительно жизненно необходимой тематики».

В поддержку Олимпиады 1 ноября состоялся Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности для школьников. Каждый участник и слушатель урока получил возможность вспомнить о важных принципах поведения на дорогах, например, как правильно переходить проезжую часть дороги, как безопасно передвигаться на маршрутных транспортных средствах, управлять велосипедом и электросамокатом.

Для прохождения Олимпиады необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в сеть Интернет. Школьники могут выполнять задания и дома при возможном участии родителей.

Вопросы, на которые предстоит ответить участникам Олимпиады в этом году, претерпели некоторые изменения. Они составлены с учетом актуальных сведений о состоянии аварийности в стране и наиболее проблемных тем и направлений, имеющихся на сегодняшний день. В частности, в этом году добавлены аспекты безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Отметим, что в стране проводится большое количество просветительских акций, которые позволяют школьникам прокачать свои скилы на знание ПДД.

«В настоящий момент мы наблюдаем, что зачастую дети знают правила дорожного движения лучше, чем их родители, относятся более трепетно и внимательно к их соблюдению, зачастую даже делая замечания своим старшим родственникам, которые намеренно и сознательно нарушают ПДД», - резюмируют в Минпросвещения.

Отметим, что Олимпиада уже стала популярной и узнаваемой среди детей: более 3,7 млн школьников по всей стране приняли в ней участие в 2021 году, в 2020 году - более 2,2 млн детей (тогда лишь ученики 1-4 классов).