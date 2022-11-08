Председатель наблюдательного совета МГТУ вице-премьер Денис Мантуров поддержал создание единого арктического университета

Фото: gov-murman.ru

Создание единого арктического университета одобрено наблюдательным советом Мурманского государственного технологического университета (МГТУ) под председательством заместителя председателя Правительства России – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ И КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

«Необходимо проявлять внимание к региональным учебным заведениям, – так мы обеспечиваем к ним интерес молодежи, а также крупных компаний, готовых реализовывать совместные проекты. Поэтому будем и далее помогать региональным высшим учебным заведениям», – сообщил Денис Мантуров.

«Наблюдательный совет одобрил инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого мощного современного арктического университета на территории региона, – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Также выбран вариант названия, который студенты и преподаватели предлагали в ходе голосования – Мурманский арктический университет. Я благодарю Дениса Мантурова за вовлеченность в вопрос сохранения и развития вузов, которые работают в регионах, и поддерживаю решение их федеральных руководителей и кураторов о создании единого арктического университета».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: gov-murman.ru

В ходе заседания совета глава Мурманской области отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идет работа с партнерами, среди которых компании «НОВАТЭК», «Норникель», «Газпромнефть», «Роснефть», «Атомфлот», «Норебо», «Сбер», Мурманский морской торговый порт, а также Северный флот.

«Новатэк выделил более 150 млн рублей на обновление инфраструктуры МГТУ, еще 26 млн рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика». Кроме того, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ вузы получили целевую субсидию в 68 млн рублей, приобрели тренажерное оборудование, а также программное обеспечение для центра морской подготовки», – подчеркнул Андрей Чибис.

ПЕРЕХОД НА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева отметила, что юридический процесс реорганизации вузов согласно дорожной карте должен завершится весной 2023 года.

«После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет», - рассказала Мария Князева и подчеркнула, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах.

Исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева. Фото: gov-murman.ru

Трансформация образовательной деятельности предполагает переход на исследовательские программы, в которых будут предусмотрены два трека – исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнеров в образовательном процессе. Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные программы будут выстраиваться под нужды работодателя.

После заседания совета глава региона в сопровождении заместителя губернатора Юрия Фомина и министра образования региона Дианы Кузнецовой посетил ряд обновленных образовательных лабораторий МГТУ: Арктический учебный центр холодильных технологий, исследовательский центр «Акваинжиниринг», аквариальную лабораторию.

Отметим, что за последние два года в МГТУ открыто 5 новых программ бакалавриата и магистратуры. Создано 2 лаборатории – по экоинжинирингу и мониторингу загрязнения арктической зоны, а также логистике в Арктике. Завершен капремонт и оснащение по современным стандартам ряда объектов: общежития, аудиторий, учебных лабораторий морских технологий, органической химии, строительных технологий и промышленной автоматизации. Запущена программа обучения «Логистика и управление цепями поставок в Арктике». Совместно с профильными предприятиями региона приступили к реализации образовательной программы «Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов».