Восточные хитрости: как Казахстан умудряется и России помогать, и с Западом дружить

Пейзажи Астаны, столицы Казахстана. Фото: Florian Gaertner, PA/TACC

Казахская мудрость гласит: «В один котел два барана не поместятся». Это действительно так. Но в условиях стремительно меняющегося мирового устройства возможно все. Похоже, именно этим в последние месяцы занимается Казахстан, которому жизненно необходимо не потерять баланс, лавируя между интересами Запада и России.

СТРАХ ЕСТЬ, СТРАХОВКИ НЕТ

Поговорим об экономической стороне дела. Что такое Казахстан для России?

Во-первых, между нашими странами действует беспошлинная торговля. Во-вторых, еще в 1992 году был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. О ней-то, родимой, и пойдет речь. Ведь у нас как принято думать? Если страна нам друг, товарищ и брат, то она обязана помогать в трудную минуту. Но мы часто забываем, что ни одно государство не горит желанием портить отношения с мировыми державами и класть голову под топор санкций. Избиратели не поймут и не одобрят.

Точкой отсчета возьмем начало спецоперации и введение жестких антироссийских ограничений. Как повел себя наш ближайший азиатский сосед? Конечно, в открытую Казахстан ограничения не поддержал. Однако казахский бизнес повел себя расчетливо и не стал бросаться в омут ради помощи северным партнерам. Еще в марте флагманская казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию с весьма туманной формулировкой - «из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов по этому направлению».

С одной стороны, тут никакого лукавства: ведущие страховые компании, большинство из которых находятся на Западе, действительно отказались страховать рейсы в РФ. Однако некоторые солидные иностранные авиакомпании – Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways и другие - нашли-таки способы летать в Россию. Что же казахам помешало? Все просто: Air Astana - совместное предприятие Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (51%) и британской компании BAE Systems PLC (49%). А ну как британцы пригрозят вывести свои деньги из капитала компании? Или, того хуже, запретят летать в Евросоюз, а международные рейсы - львиная доля доходов любого перевозчика? И казахская авиация останется с носом.

Но есть Qazaq Air. Ее рейсы все еще продолжают летать в Казахстан из Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России (глядите-ка, сумели добыть страховое покрытие!). Но и тут все зыбко. Все 100% акций АО Qazaq Air принадлежит тому же Фонду «Самрук-Қазына». И если вдруг Великобритании вздумается... В общем, на колу мочало – начинай сначала.

Самолет авиакомпании Qazaq Air в воздухе. Фото: flyqazaq.com

Но не авиацией единой. Из Казахстана уходят российские банки. И Сбер, и «Альфа банк» уже продали своих казахских «дочек». ВТБ пока заявляет, что продолжит работу в этой стране.

В банковскую копилку добавим еще один факт. Помните, как в марте – апреле после ухода из нашей страны Visa и Mastercard многие россияне рванули в Казахстан, чтобы там оформить на себя карты этих платежных систем? Казалось бы, казахам подобное только на руку. Расширяется круг клиентов, круговорот тенге в природе... Но потом казахстанские банки ужесточили правила получения карт именно для россиян. Стали требовать местный номер телефона, казахстанский ИНН, а то и вид на жительство.

ЗОЛОТЫЕ КУРИЦЫ

- Позиция Казахстана понятна: они не хотят подставляться под возможные вторичные санкции со стороны наших бывших западных партнеров, - объясняет заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. - С учетом зависимости казахской экономики от западных инвестиций это оправдано. Если Запад всерьез займется Казахстаном, то там будет горе и беда.

А беда вот в чем. Казахстан – один из крупнейших на континенте добытчиков нефти. Основной объем сосредоточен на двух «золотых курицах» - месторождениях Тенгиз и Кашаган. Еще в первой половине 1990-х в стране стараниями первого президента Нурсултана Назарбаева были заключены контракты с иностранцами, которые называются соглашениями о разделе продукции. Это договор, по которому иностранный инвестор получает право добывать полезные ископаемые, часть оставляя себе, а другую часть отдавая Казахстану. Но содержание тех соглашений и тогда, и сегодня относится к особо охраняемым тайнам государства.

- Казахстан как мог тогда устраивал свою экономику, - рассказал Андрей Грозин. – Да, Назарбаев сумел вывести страну на международный рынок. Но сделал ее, по сути, сырьевым придатком Европы. Для Казахстана основная проблема в том, что иностранный капитал вошел туда слишком глубоко.

Позволю себе перефразировать слова эксперта. При первом президенте Назарбаеве страна превратилась в ярмарку непереработанного дешевого сырья. В основном, нефть-газ и металлы: цветные, редкоземельные, и еще уран. Главными покупателями казахских сырьевых активов стали британцы. Ну как тут не бояться вторичных санкций? Вот и приходится Казахстану лавировать меж двух огней. На ум приходит известная скороговорка – лавировали, лавировали, да не вылавировали. Но она точно не про Казахстан. И вот почему.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОГИСТИКА – ВСЕМУ ГОЛОВА

Удивительно, что при всей этой зависимости Казахстан умудряется оставаться для России воротами для импорта. О конкретных товарах и цифрах мы поговорим позже. Сейчас о причинах такого поведения.

- Их с нами связывает прочная логистическая зависимость - 90% казахского экспорта в Европу идет через Россию, - говорит Андрей Грозин. - Тут и наши трубопроводы (через Новороссийск), и наша железная дорога. И так будет до тех пор, пока России такая логистика выгодна. А Казахстану деваться некуда. Других вариантов нет. Конечно, за последние 30 лет страна пыталась найти другие маршруты – через Каспий или Китай. Но ничего толкового не получилось. Все торговые альтернативы – либо слишком дорогие, либо они нереализуемы.

И НАШИМ, И ВАШИМ

Моя знакомая живет в Астане, преподает экономические дисциплины в международной бизнес-академии. Подрабатывает финансовой аналитикой. Говорит, что в последнее время участились заказы от российских бизнесменов просчитать экономическое обоснование покупки того или иного объекта в Казахстане.

- Европейцы уже не стремятся вкладываться в нашу экономику, - говорит она. – У них же там до недавнего времени плясали вокруг Греты Тунберг (знаменитая экологическая активистка, противница использования нефти и газа, - Ред.). Нефть же не экологична. Зато российский капитал в Казахстан потек рекой. Совсем недавно для одного вашего бизнесмена делала финансовый анализ по покупке месторождения.

Бюро национальной статистики Республики Казахстан подсчитало, в стране уже зарегистрировано более 13 тысяч предприятий с российским участием. Так бежит наш бизнес от санкционного давления, и экономика среднеазиатской страны от этого только выигрывает. Понимают это и на самом верху: летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для переезда компаний, ушедших с российского рынка.

Теперь о главном - параллельном импорте. Напомним, это ввоз товаров в страну без согласия производителя. Раньше это в России было запрещено. Но после начала спецоперации из России ушли сотни западных компаний, и правительство легализовало такой вид импорта.

Так вот, тут Казахстан нам самый настоящий друг и помощник.

- Казахстан наращивает закупки электроники, различной продукции машиностроения и высокотехнологичных товаров, - перечисляет Андрей Грозин. - Объемы для страны большие, ей столько не нужно. Очевидно, что все это идет экспортом в Россию.

Если говорить конкретнее, то, по данным российского рейтингового агентства АКРА, наблюдается значительный рост экспорта из Казахстана в Россию машин, оборудования, транспортных средств и приборов. Если в первой половине 2021 года Россия импортировала из Казахстана этих товаров на $188 млн, то в январе-июне 2022 года сумма выросла почти в 2,5 раза - до $467 млн.

В разы увеличились поставки в Казахстан из других стран смартфонов и прочей высокотехнологичной электроники. Львиная доля этой продукции уходит оттуда в Россию. Бюро национальной статистики Казахстана посчитало: в 2021 году республика продала российским компаниям сотовых телефонов на сумму $36,8 тысячи, а спустя год - на 78 миллионов (данные за январь-июль-2022). Еще казахи стали больше импортировать процессоров, контроллеров, флешек, карт памяти. По деньгам объем вырос в сотни раз - с $16 тысяч в 2021 году до $1,7 млн только за январь-июль 2022 года.

Американское агентство Bloomberg приводит и другие интересные цифры: в нынешнем году Казахстан закупил втрое больше холодильников, чем годом ранее. А молокоотсосов - в шесть раз больше! Куда им столько? Понятно, куда.

Эксперты уверяют, чтобы объемы могли быть еще больше, но казахи осторожны - а то санкции башка попадут, совсем бедный будешь. Однако, если сильно хочется обойти запреты, то вариант всегда найдется. В СМИ, например, писали про такую уловку, которой пользуются изобретательные казахстанские бизнесмены - ложный транзит. По документам товар следует из Европы в Казахстан по территории России. Проезжая по нашей стране, он размещается на таможенном складе внутри России... И оттуда его вдруг перепродают российским компаниям.

Так что санкции – санкциями, но мы нужны друг другу настолько, что разорвать эту взаимосвязь вряд ли получится без значительного экономического ущерба для обеих стран. А потому так и будем поддерживать отношения - где-то хитрить, изворачиваться, но не терять соседской выгоды.

ВОПРОС РЕБРОМ

«На рынке нефти они нам не конкуренты»

Российский сырьевой экспорт в Европу из-за санкций значительно снизился. Способен ли Казахстан занять высвободившуюся нишу и потеснить нас с этого рынка?

- Казахстан - второй после нас поставщик нефти на постсоветском пространстве. Но России он не конкурент, - говорит Андрей Грозин. - Его добыча - 80 млн тонн нефти в год. Но у нас на один только «Лукойл» столько приходится. А в целом по стране – 550 млн. Из 80-ти 20 уходит на внутренние потребности Казахстана, остальное продается за рубеж. Большинство в Европу, остальное на восток. И вот здесь мы казахам сильно подпортили статистику. Дело в том, что Китай и Индия хватаются на нашу нефть обеими руками, так как она продается с дисконтом. И тем самым мы вытесняем с этого рынка Казахстан, который теперь теряет в продажах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, за первое полугодие 2022 года экспорт в Россию из Казахстана составил $3,38 млрд, в январе-июне 2021 г. – $3,37 млрд. Прирост - 0,5%.

- То есть остался на том же уровне с прошлого года, - анализирует статистику руководитель Российско-Азиатского союза промышленников и производителей Виталий Манкевич. - Но наблюдаются изменения в структуре импорта.