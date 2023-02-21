В своем обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом. Фото: Shutterstock

ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С 2007 ГОДА

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах «задним числом». Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Эта мера поддержки коснется семей, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года — то есть с того времени, когда программа начала действовать в России.

- Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России, — сказал президент Путин. – Напомним, такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя.

КАКИМ БУДЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 2023 ГОДУ

В феврале этого года маткапитал был проиндексирован на 11,9%. Теперь он составляет:

На первого ребенка: 586 946 рублей

На второго ребенка, если за первого не получали: 775 628 рублей

На второго ребенка, если за первого выплата получена: 188 681 рубль

Заявление о выдаче сертификата на маткапитал можно подать в любом территориальном отделении Социального фонда России независимо от места жительства или пребывания. Отделения действуют и на новых территориях РФ. Можно это сделать через МФЦ или онлайн через госуслуги (Раздел «Услуги» - «Семья и дети» - «Сертификат на материнский капитал»).

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ

- Оплата первоначального взноса или долга по ипотеке, в том числе и при строительстве жилья.

- Улучшение жилищных условий без использования кредита.

- Образование детей.

- Формирование накопительной пенсии матери.