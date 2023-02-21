Победительница проекта «Героям – быть!»: волонтер меняет мир и сам меняется к лучшему

Резеда Галяутдинова, победитель Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» в номинации «Быть Человеком»

Резеда победила в номинации «Быть Человеком» Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!»,

организатором которого выступает АНО ЦСП «Быть человеком». Сейчас она трудится на Саяногорском алюминиевом заводе, а волонтером стала еще несколько лет назад, работая на Севере на вахте. Тогда Резеде пришлось выхаживать щенков, которые остались без присмотра. Она смогла найти щенкам новый дом, потом попробовала себя в качестве волонтера в приюте для бездомных животных, а после и вовсе стала его руководителем. О своем волонтерском пути Резеда Галяутдинова рассказала в интервью.

- Что подтолкнуло вас начать помогать животным?

- Мне и самой иногда не верится, но раньше я просто не замечала животных на улице, а собак просто боялась. Я вообще не помню, подходила ли я к ним когда-нибудь? И даже когда взяла первую собаку – восьмимесячного щенка – долгое время не могла перебороть страх. Именно эта собака - маленький французский бульдог - показал мне, что на улице много животных, которым нужна помощь.

- А что вы получаете взамен, помогая другим?

- Волонтерство — это как глоток свежего воздуха. Но не только. Добровольцам-новичкам нужно быть готовыми к тому, что волонтерство будет многого требовать от них. Когда у тебя есть те, кто от тебя зависит и за кого ты в ответе, у тебя может не хватать времени на свои дела. Чтобы это не приводило к кризисам, нужно заранее расставить приоритеты: дом, ребенок, приют.

- Кстати, а как близкие относятся к вашей деятельности?

- Поддерживают меня многие. Но самое главное для меня — это поддержка родных, особенно мамы. Когда я решила взять на себя приют и двести собак, она меня поняла и помогает.

- Кто еще вам помогает?

- Конечно, со мной единомышленники. Один, как известно, в поле не воин. Любая помощь очень важна, и я благодарна каждому, кто старается мне помочь.

- Как на вас повлияла победа в проекте «Героям – быть!»? Отразилось ли это признание на вашей жизни и волонтерской работе?

- Конечно, эта победа сделала меня – а, главное, мой проект – более узнаваемым. Люди чаще обращают на нас внимание, нас узнают. Нашему приюту «Кот и Пес» чаще предлагают помощь. И это невероятно вдохновляет!

- Какой сигнал вы посылаете обществу своим волонтерским служением? Будут ли люди тоже помогать животным, глядя на вас?

- Сложно сказать. Но мне хочется верить, что люди будут больше любить животных и, главное, относиться к ним более ответственно. Потому что в большинстве случаев бездомная собака или кошка – это жертва безответственности или откровенной жестокости человека.

- Что может побудить человека начать помогать другим?

- Если говорить о зооволонтерстве, то – любовь и сострадание!

- Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем, кто увидит это интервью. Что вы хотите сказать людям?

- Не бойтесь идти вперед. Да, будет непросто, но если не останавливаться – то все получится! Моя история - очередное подтверждение. Волонтеры не только меняют к лучшему мир, но и «растут» сами! Раньше я ходила в приют как волонтер: помогала в уборке, в уходе и лечении животных, смотрела, как устроена жизнь в приюте и чем еще можно было помочь. А теперь я руковожу приютом "Кот и Пес" и отвечаю за 200 жизней. Это сложно, но результат того стоит. Я точно знаю, что никогда их не предам.

- Какие планы? Как собираетесь развивать приют?

- Мне хочется сделать жизнь своих подопечных чуть легче и комфортнее. Потому что у нас содержатся, в основном, пожилые и больные животные, которые постоянно нуждаются в помощи и заботе.

- Как вы думаете, кто такие настоящие герои?

- Здесь все просто: это те, кто делает всё во благо других, порой жертвуя собой.