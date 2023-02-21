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Звезды21 февраля 2023 14:11

В Принцессе из «Бременских музыкантов» бдительные зрители углядели намёк на Галину Брежневу

50 лет назад вышел на экраны мультфильм «По следам бременских музыкантов»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
50 лет назад вышел на экраны мультфильм «По следам бременских музыкантов»

50 лет назад вышел на экраны мультфильм «По следам бременских музыкантов»

Фото: кадр из фильма

Идея снять продолжение «Бременских музыкантов», как принято говорить, витала в воздухе. Успех анимационного музыкального мультика, который вышлел в 1969-м году, был грандиозным. Но режиссер Инесса Ковалевская категорически отказывалась делать сиквел. По её мнению, «Бременские музыканты» имели законченный сюжет, и делать продолжение — всё равно что продолжать сказку о Золушке или о Красной Шапочке.

Тем не менее Юрий Энтин и Василий Ливанов (они были авторами сценария первой части) написали новое либретто, которое Ковалевская попросила доработать еще и потому, что была занята съёмками другого мультфильма по её же сценарию - «Сказке о попе и о работнике его Балде». Она попросила Ливанова и Энтина подождать. Кстати, потом зрители отмечали внешнее сходство Балды и Трубадура – их рисовали одни и те же художники-мультипликаторы.

В это время на студию «Союзмультфильм» пришла категоричная телеграмма от директора московского детского кинотеатра «Баррикады». Он сообщал, что маленькие зрители не просто ждут, а ежедневно требуют продолжение «Бременских...». И студия сделала Василию Ливанову предложение, от которого он не смог отказаться, - занять режиссёрское кресло самому.

Юрий Энтин утверждает, что новый персонаж – Сыщик - появился в «По следам бременских музыкантов» с его легкой руки. Он придумал, что кто-то должен пуститься в погоню за сбежавшей с Трубадуром Принцессой. Василий Ливанов и композитор Геннадий Гладков идею с Сыщиком не оценили. Тогда Энтин написал слова для будущей песни героя:

Я — Гениальный Сыщик,

Мне помощь не нужна,

Найду я даже прыщик

На ж... у слона.

Эти слова всех участников творческого процесса очень повеселили. «Мы хохотали, дурачились, в полном восторге от того, что получалось. Это было нечто вроде нашего капустника для самих себя, в котором была лёгкость, открытость, добродушие», - позже вспоминал Геннадий Гладков. После этого все вместе придумали продолжение мультика.

Но возникли проблемы с поиском исполнителей вокальных партий. Энтину и Ливанову не хотелось, чтобы почти за всех героев пел один человек, как, например, Олег Анофриев в первой части. Он озвучил и спел за всех, кроме Принцессы и Осла. Анофриев в то время был нарасхват и, по словам Гладкова, «зазвездился»: начал капризничать, отказываться, придумывать причины... Мол, у него «вызывает отторжение» беспощадная эксплуатация Бременских музыкантов в разных театрах.

Надо было срочно искать замену на главную партию – Трубадура. Поскольку между первой серией и второй прошло 4 года, решили, что голос у Трубадура вполне мог измениться – из тенора стать более взрослым, «баритонистым». На Трубадура пригласили Муслима Магомаева, обладавшего талантом менять тембр голоса. К тому же ему очень нравился мультфильм.

Правда, как и в случае с Олег Анофриев, Магомаеву пришлось вместо одной спеть несколько партий.

Кроме Трубадура, его голосом поют Сыщик и Атаманша. Магомаев должен был петь Короля. Но в это время улетел выступать на Кубу. И чтобы не останавливать рабочий процесс сделали пробную запись с Геннадием Гладковым. Она и вошла в мультфильм. Кстати, когда Муслим Магомаеву послушал, ему понравилось исполнение Гладкова, он сказал, что таким высоким голосом не спел бы.

Партию Принцессы, как и в первом фильме, исполнила Эльмира Жерздева, которая работала в эстрадном отделе «Москонцерта».

В мультфильме «По следам бременских музыкантов», как и в первой части, пролежавшей на полке 9 месяцев, взрослые зрители усмотрели намёки и пародии на музыкантов, популярных в то время. Например, в Трубадуре углядели Элвиса Пресли, в его анималистическом квартете - «битлов» и в целом западную хиппи-культуру. В капризной Принцессе, сбежавшей из дворца, почему-то разглядели намёк на дочь Леонида Брежнева – Галину, которая уже тогда была знаменита своими романами и импульсивными браками. Однако, как утверждает Геннадий Гладков, никаких «кукишей в кармане» создатели мультика не держали.

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