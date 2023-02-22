Вернут ли в России летнее время: в правительстве вновь задумались о переводе часов

В правительство внесен законопроект о возвращении к сезонному переводу часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В битве за Солнце между “совами” и жаворонками” намечается новый поворот. Правительство рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода стрелок, его подготовил депутат Госдумы из Самары Михаил Матвеев. По мнению народного избранника постоянное зимнее время, по которому мы сейчас живем, привело к тому что у людей отняли светлые вечера. В зависимости от региона, поклонники солнца потеряли от 16 до 58 процентов светлого времени.

Большинство экспертов, с которыми пообщалась “Комсомолка”, идею отказа от постоянно зимнего времени поддерживают. Вот как выглядят три главных аргумента.

1. Зимнее время - самый неудачный вариант

Существуют всего 3 варианта исчисления времени: постоянное летнее, постоянное зимнее и сезонный перевод стрелок. Каждый режим имеет свои плюсы и минусы, но, по мнению ученых, основных критерия всего четыре.

- Количество солнечного света в тот момент, когда люди бодрствуют (с 7 до 23 часов).

- Количество светлого времени для вечернего досуга и спорта.

- Удобство подъема (легче просыпаться, когда за окном солнце)

- Освещенность дорог в часы пик.

Астроном Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, посчитал выгоды для каждого режима на примере столичного часового пояса. Переход на летнее время даст нам прибавку в 192 часа светлого времени (сезонный перевод стрелок обладает примерно таким же эффектом). Плюс летнее время позволит выкроить дополнительно 108 часов для спорта и прогулок. Освещенность в часы пик одинакова и в летнее и в зимнее время. Единственный минус летнего времени - на 53 дня дольше придется вставать затемно.

С точки зрения математики самый идеальный режим - сезонный перевод часов. Если поверить, что он действительно нервирует людей, то выгоднее всего перейти на постоянное летнее время - оно сохраняет нам больше солнца. Однако, мы почему-то выбрали самый неудачный вариант из трех.

2. В мегаполисах все больше “сов” и меньше “жаворонков”

Постоянно зимнее время комфортнее для “жаворонков”, которые встают ни свет ни заря и ложатся спать рано после вечерней дойки. Так жили испокон веков наши деревенские предки, синхронизируя свой образ жизни с суточным циклом Солнца. Но в мегаполисах ритм совершенно иной. Для горожан в порядке вещей начинать рабочий день в 9-10 утра, тратить два часа на дорогу в офис и обратно. Соответственно, в 19.00-20.00 часов вечера, когда городские жители возвращаются домой, жизнь для них только начинается. Им надо найти время поиграть с детьми, погулять в парке с друзьями, заняться спортом...

- Понимаете, мы уже давно уже не аграрная страна, в России более 70% населения - горожане, - объясняет профессор Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН. - Да, у «городских крестьян» в 2-3 поколениях еще сохраняется стереотип поведения сельских жителей. Но городская среда способствует тому, что образ жизни “жаворонков” уходит в прошлое. “Сов” в городе гораздо больше. Рассвет в 3 часа ночи в городе никому не нужен.

3. Теряем 200 часов солнца каждый год

Переход на постоянное летнее время отвечает потребностям современного городского населения. За последние 30-50 лет в образе жизни горожан произошли колоссальные перемены. Народ это уже не серая масса, которая по гудку затемно идет на работу в фабричные цеха, а затем возвращается ночевать в трущобы. Появился современный городской образованный класс, для которого главная ценность это свободное время, которое можно провести в кругу семьи и друзей. Это социально активные люди, их интересует культурный отдых, развлечения, спорт, а не сиденье с пивом и чипсами у телевизора. В конце-концов под запросы этой многочисленной когорты создается современное городское пространство с парками, прогулочными зонами, музеями, кафешками, велосипедными дорожками. Вокруг этого образа жизни формируется своя экономика и ликвидация светлых вечеров привела к тому, что социальное время человека сокращается.

- Не надо забывать, мы северная страна, и светлое время - это ресурс здоровья для человека, - говорит профессор Аркадий Тишков. - Расчеты показывают, что отказавшись от летнего времени мы каждый год теряем примерно 200 часов солнца. А это время, которое мы можем потратить на себя, близких - то есть на то, ради чего мы живем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Плюсы и минусы перевода стрелок

- Многочисленные исследования доказывают, что дополнительный светлый час по вечерам снижает количество ДТП. В США в связи с переходом на летнее время число ДТП с летальным исходом сокращается на 350 случаев в год, в Великобритании - на 120.

- Переход на летнее время и увеличение светового дня приводит к значительному снижению уровня депрессии.

- При сезонном переводе стрелок 20-30 процентов людей испытывают проблемы со сном. При при весеннем переходе больше страдают «совы», при осеннем – «жаворонки». В подавляющем большинстве случаев режим сна и бодрствования восстанавливается через пару недель.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

- 1981 год. в стране введен сезонный перевод часов на летнее и зимнее время.

- 2011 год. Принят закон "Об исчислении времени". Сезонный переход на зимнее время отменен, страна стала жить по постоянному летнему времени.

- 2014 год. Государственная Дума приняла решение перевести страну на постоянное зимнее время (стрелки на час назад - темнеть стало раньше). В этом режиме мы живем по сегодняшний день.

- За последние 9 лет более 10 регионов России явочным путем вернули себе постоянное летнее время, путем перехода в соседний часовой пояс. Несколько раз депутаты и инициативные группы поднимали на законодательном уровне вопрос об отказе от постоянного зимнего времени. Но все эти законопроекты были отклонены.