От простуды до простуды: когда частые ОРВИ могут сигналить о скрытых болезнях

Пару раз в год мы все имеем право поболеть, простудиться, посопливить Фото: Shutterstock

«Кашляю четвертую неделю», «простужаюсь третий раз за два месяца» - в соцсетях сейчас полно историй о повторных заражениях. Не грипп, так «омикронный» ковид. Либо простуды, разнообразие возбудителей которых поражает воображение. Их несколько сотен, и можно подхватывать новые бессчетное количество раз. Или все-таки нет? Природа защитила нас от окружающих сонмов вирусов и бактерий с помощью мощной и тонко настроенной иммунной системы. Время от времени она «дает течь», вражеские агенты проникают в организм и вызывают болезнь. Но если такие бреши в защите начинают возникать слишком часто, это тревожный сигнал. Похоже, в организме возникли серьезные сбои, которые ослабляют иммунитет, предупреждают врачи. Как «график» заражений респираторными инфекциями может свидетельствовать о скрытых неполадках со здоровьем? Какие могут быть причины? «Комсомолка» выяснила подробности.

СЧИТАЕМ И НАБЛЮДАЕМ

- Пару раз в год мы все имеем право поболеть, простудиться, посопливить. Это не является серьезным признаком нарушения иммунитета. Однако респираторные вирусные инфекции у взрослого человека более четырех-пяти раз в течение календарного года - уже тревожный сигнал. Повод задуматься о состоянии своего здоровья, - рассказал главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, д.м.н. Андрей Продеус в эфире телеканала «Доктор».

Для ребенка «норма» частоты заболеваний выше. Особенно, если чадо посещает детсад или школу. «Это может быть и 8-9 раз в год», - пояснил врач. У малышей и подростков иммунная система в некоторой степени юная и неопытная, находится в процессе накопления данных о различных возбудителях. Потому и заражения при встрече с ранее не знакомыми патогенами случаются чаще.

Однако существуют и признаки того, что реакция детского организма на ОРВИ - внештатная. Доктор Продеус перечислил ситуации, вызывающие беспокойство:

1) если респираторная вирусная инфекция дает бактериальные осложнения, и так случается два и более раз в течение года. Например, после простуды развивается отит, синусит, гайморит и т. д. Такие осложнения может диагностировать только врач, в большинстве случаев требуются рентген и анализ крови. Наиболее распространенный срок развития осложнений - через 5-7 дней после начала ОРВИ;

2) если доктор назначил антибиотик для лечения осложнения, но препарат не помогает, приходится добавлять новое бактериальное лекарство или даже переключаться на инъекционные формы антибиотиков;

3) если на слизистых носоглотки или в других местах развиваются грибковые инфекции. Определяет их врач.

Пункты 2 и 3 могут встречаться также у взрослых. Для них это тоже тревожные признаки возможных проблем с иммунитетом, добавляет профессор Продеус.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПОНАДОБЯТСЯ

При подозрении на неполадки с иммунитетом первым делом нужно обратиться к врачу-терапевту. При необходимости он выдает направление к аллергологу-иммунологу - таков порядок бесплатного получения медпомощи по полису ОМС. В платном порядке можно сразу записываться к иммунологу.

Как рассказал врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков, как правило, для выяснения состояния иммунной системы назначаются такие обследования:

- Общий анализ крови. Оценивается в первую очередь общее количество лейкоцитов и так называемая лейкоцитарная формула. По ней, в частности, может быть определена лейкопения - снижение уровня лейкоцитов в крови. Если такой симптом выявляется неоднократно, это может быть признаком «сниженного» иммунного ответа, поясняет врач;

- Общий анализ мочи. Он нужен, чтобы исключить хронический воспалительный процесс в мочевыделительной системе. «Любой очаг хронической инфекции может провоцировать частые респираторные инфекции», - предупреждает Поздняков;

- анализ крови на уровень С-реактивного белка. Этот показатель дает информацию, есть ли в организме бактериальный воспалительный процесс.

БУДЬ В КУРСЕ

Возможные причины «проседания» иммунитета

По словам доктора Позднякова, частые простуды могут быть следствием «проседания» иммунитета из-за таких скрытых нарушений здоровья, как:

- гормональный дисбаланс;

- очаги хронической инфекции в организме;

- приобретенный иммунодефицит, в частности, заражение ВИЧ-инфекцией;

- онкогематологические заболевания.

Как рассказали «КП» другие врачи, частота простуд также может расти в условиях стресса. Длительный стресс буквально угнетает иммунитет и ослабляет защиту организма. Также иммунная система страдает при хроническом недосыпе. Исследования показали: те, кто спит менее 6 часов, подхватывают ОРВИ значительно чаще.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Как восстанавливаться будем?

К приему иммуномодуляторов врачи - сторонники доказательной медицины относятся очень скептически. С одной стороны, положительный эффект таких препаратов подтвержден малоубедительно, считают специалисты по докмеду. С другой стороны, наша иммунная система таит еще немало загадок. Какими будут последствия вмешательства в нее иммуностимуляторов (если они все-таки сработают) - непредсказуемо, предупреждают эксперты.

Из методов поддержки и укрепления иммунитета наука приветствует такие:

- здоровый сон, в идеале 7-9 часов;

- прогулки на свежем воздухе и физнагрузки;

- побольше овощей, фруктов, рыба 2-3 раза в неделю;

- прием витамина Д в случае его дефицита (диагноз ставит врач-эндокринолог);

- закаливание;

- снижение стрессов (способы могут быть разными, от медитаций до обращения к психотерапевту);

- лечение любых очагов воспаления в организме (не запускайте кариес!) - они «подтачивают» иммунитет.