В страну завозим – вот те на! – мы тракторы и семена

С российского рынка ушли некоторые западные племенные компании, производители аграрной техники, грузовых машин и т.д Фото: Иван МАКЕЕВ

Начнем с главного. Ни в одном пакете санкций нет прямых запретов на поставки сельскохозяйственной продукции или того, что необходимо для производства продуктов питания. Об этом неоднократно заявляли даже сами авторы антироссийских ограничений. Но тем не менее наши аграрии получили ощутимые удары. Нокаутами их, конечно, не назовешь, но раны подлатать придется.

Например, санкции коснулись товаров двойного назначения, а к ним часто относится оборудование, применяемое и в сельском хозяйстве. Любая стальная пластина, необходимая для какого-либо аграрного механизма, запрещена к экспорту в Россию, потому что может быть использована, скажем, в производстве бронежилетов.

Но и это еще не все. С российского рынка ушли некоторые западные племенные компании, производители аграрной техники, грузовых машин и т.д. Нарушилась логистика поставок. По сути, у России остались три окна в Европу – Турция, Китай, Казахстан. Но и те под угрозой вторичных санкций.

На прошедшей недавно агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что одна из главных задач сейчас – это «ускоренное замещение отечественными аналогами импортных технологий, наращивание собственного производства семян, внедрение российских сортов и гибридов по всему спектру сельхозкультур. А также работа по созданию в России селекционных центров для обеспечения потребностей наших животноводов в высокопродуктивном генетическом материале».

Мы решили посмотреть, как обстоят дела с импортозамещением в нашем аграрном секторе, изучив его по основным отраслям.

ТЕХНИКА

Руководитель Ассоциации крестьянских хозяйств Ростовской области Александр Родин уверяет, что импортозамещение – далеко не главная проблема для аграриев. Им бы куда-то небывалый урожай сбыть, а что касается техники, то возможностей в стране хватает.

- В нашем регионе на полях, в основном, работают отечественные и белорусские комбайны и тракторы, - говорит он.

Но это на Дону. В Нижегородской области ситуация иная. Евгений Михеев руководит хозяйством «Нива». И на свои пашни (а это 10 тысяч гектаров) выгоняет технику немецкого производства. По его словам, она надежнее.

- У нашей техники слишком много отказов работы в полях, - объясняет аграрий. - Во время жатвы дорог каждый солнечный день, а машина раз – и сломалась. Деталь вышла из строя, надо срочно менять. И нужно найти ее, заказать. Время идет. С «немцами» такое происходит гораздо реже. У нас самому старому комбайну Claas - 12 лет, и он работает лучше, чем его собрат с Ростсельмаша. К тому же наш завод собирает технику из разных составляющих на 50—60%: мотор канадского производства, коробка немецкого.

По части обслуживания импортной техники у Михеева пока проблем нет. Во-первых, на складах есть запасы запчастей на 40 миллионов. Во-вторых, поставщики предлагают пока еще нормальный ассортимент, хотя и подняли цены по некоторым позициям до 25%. К слову, на рынке есть предложения даже по американским трехсотсильным тракторам. Они особенно ценятся фермерами. Вот только цены на них выросли в разы, поэтому покупать их совсем не выгодно.

СЕМЕНА

Здесь ситуация, на первый взгляд, очень непростая. По данным ВШЭ, у нас большая семенная зависимость от импорта. Самые критичные позиции, по оценкам некоторых экспертов, свекла – 98%, картофель – 80%. Но в этих цифрах есть доля лукавства. Начнем, с картошки.

Каждый год для товарно-производственного сектора России необходимо 800-850 тысяч тонн посадочного картофеля. В 2022 году Россельхозцентр составил рейтинг сортов-лидеров (это более 50% высевов), и в них нет ни одного отечественного. Все – зарубежная селекция. Семенной материал картофеля в основном завозится в Россию из Европы - Нидерландов, Германии, Финляндии, Франции. Но не спешите охать и ахать. Зарубежная селекция – это те сорта, которые были выведены за границей. Но репродуцированы и размножены на наших опытных полях.

- Ежегодно к нам по импорту завозится в среднем 12-15 тысяч тонн таких селекций, - приводит цифры исполнительный директор Союза участников рынка картофелей и овощей Алексей Красильников. - Из 850 тысяч тонн – это малость.

В последние месяцы Россельхознадзор предупреждает: возможно, европейцы перестанут отпускать в Россию семенной материал. Слишком усложнилась транспортная логистика. Но и это не проблема.

- Возьмем те семена, которые у нас есть, - обнадеживает Алексей Красильников. - Загоним их в лаборатории, размножим черенкованием, разгоним на полях и получим необходимое количество семян. Но самое главное, что нам не нужно будет платить сбор за патент, который мы платим при получении импорта.

- Почему мы раньше так не делали? – спрашиваю.

- Потому что нельзя закрыться от всего мира и не пополнять свои коллекции коллекциями из других стран. Это необходимо для разнообразия и поддержания сортов.

Со свеклой тоже ничего критичного нет. По оценке Союза сахаропроизводителей России, на 2023 год в стране будет достаточное количество семян для посевной кампании. Это более одного миллиона гектаров, что с лихвой хватит для потребностей внутреннего рынка.

- В России есть все ресурсы и возможности для производства гибридов сахарной свеклы, - говорит председатель правления Союза Андрей Бодин. - От научных разработок до размножения и производства товарно-посевного материала. Этим занимаются два подведомственных Минсельхозу учреждения. Плюс есть коммерческие структуры, которые занимаются селекцией семян свеклы.

УДОБРЕНИЯ

С чем у России нет никаких проблем, это удобрения. Если понадобится, «удобрим» весь мир. Но почему тогда какие-то аминокислоты и составные для средств защиты растений мы завозим из-за границы? А дело вот в чем.

Производство удобрений, витаминов и т.д. – инвестиционно-затратный, сложный процесс. Его могут развивать лишь ограниченное число стран.

- Например, мы производим аминокислоту лизин, - говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. – И своим производством покрываем 65% внутренних потребностей. Остальные 35% завозим из других стран. Так и должно быть, потому что Россия – участник мирового рынка, и не нужно полностью замыкаться только на своей продукции.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В этой сфере в России немало племенной продукции. И из-за санкций некоторые компании, успешно сотрудничавшие с нашими сельхозпроизводителями, ушли с рынка. Но большинство, по словам Сергея Юшина, остались и рассчитывают на расширение бизнеса в России. Они не трубят о своих намерениях на всех углах, чтобы не попасть под давлением политиков своих стран. Терять свою долю на нашем рынке им не хочется даже в таких сложных обстоятельствах.

- И ничего в этом плохого нет, - говорит Юшин. - Большинство стран мира сидит на импортной племенной продукции. Зато наша птица продается почти по всему миру. Раньше мы индейку завозили из Европы и Америки, а в этом году вышли на 3-е место в мире по объему производства. Мы 5-е место занимаем по объему производства мяса птицы в целом. 5-е место по свинине. Раньше миллион тонн ее завозили, а сейчас практически ноль. Правда, свиньи едят комбикорма, состоящие из разных компонентов, в том числе импортных. И мы везем их из разных стран – Китая, Индонезии, США, Европы. Почему? Потому что во всем мире мы выбираем лучшие варианты для того, чтобы наше мясо соответствовало международному рынку и было конкурентоспособным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Искать возможности для международного сотрудничества»

- Ни одна страна в мире, даже Северная Корея, не живет за счет только собственного производства, - считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. – И у нас никто не ставит задачу - все импортозаместить, это физически невозможно. Людей столько нет. Каждая страна сильна в чем-то своем. Кто-то в семенах, кто-то в удобрениях, кто-то в животноводстве, кто-то в технике. И все мы участники мирового рынка. На протяжении 30 лет Россия встраивалась в международную систему разделения труда, и у нее это неплохо получилось. Европейские страны что-то покупают в Китае, доделывают и продают в третьи страны. Мы покупаем какао-бобы в Южной Америке, делаем шоколад и продаем его в десятки стран мира. Или покупаем высокоурожайные семена свеклы и продаем потом наш урожай за границу. Мы выбираем лучшее в других странах, чтобы вырастить хороший урожай, получить качественное мясо. Зачем? Да чтобы все это выгодно продать. Сегодня Россия занимает 17-е место по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. А совсем недавно были крупнейшими импортерами – от зерна до мяса. Уверен, надо делать хорошо то, что мы умеем, а в остальном искать возможности для широкого международного сотрудничества, которое является, помимо зарабатывания денег, основой мирного сосуществования и завоеванию авторитета страны на мировой арене.