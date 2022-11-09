Более 300 спикеров подтвердили участие в Форуме «Транспорт России»

Мероприятие пройдет 15-17 ноября в Гостином дворе

Форум «Транспорт России», одно из ключевых событий Транспортной недели, традиционно собираетна одной площадке лидеров отрасли, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих российских предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства. В этом году в Форуме в качестве спикеров примут участие более 300 профессионалов транспортного комплекса.

С докладами выступят представители власти, включая руководство Правительства Российской Федерации, Минтранса России, членов Федерального собрания Российской Федерации и глав регионов. В том числе к участию приглашены Помощник Президента РФ Игорь Левитин, Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В мероприятии также примут участие руководители крупнейших отраслевых компаний и организаций. В частности, свое участие подтвердили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко, председатель правления, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов ,генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, основатель Группы компаний «Дело», председатель Совета директоров Сергей Шишкарев и др.

Значительное внимание в повестке Форума также будет уделено международному сотрудничеству, в связи с чем в рамках мероприятия среди спикеров заявленыпредставители иностранных ведомств и международных ассоциаций:Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян, генеральный Секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов,член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК АрзыбекКожошев.

Всего в рамках Форума состоится 31 деловой формат: панельные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы. Все открытые деловые сессии будут доступны онлайн при условии предварительной регистрации. Ознакомиться с подробной деловой программой можно по ссылке.