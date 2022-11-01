В Макеевке откроют новую библиотеку имени Павла Бажова

Читатели в восторге от новой литературы.

Радостную новость для читателей из Макеевки сообщил директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

- У нас 98 библиотек имени Бажова в Российской Федерации, а в Свердловской области их 10. Мы сейчас инициируем открытие в Макеевке библиотеки Бажова. Врио главы ДНР Денис Пушилин и его команда дали согласие, мы сейчас этим плотно занимаемся, - сказал Сергей Полыганов.

Сроки открытия библиотеки пока не уточняются. Но Свердловская область уже активно собирает книги для макеевских читателей. Первый сбор был организован в августе. Под эгидой БФ «Бажов» книги собирали работники библиотек, музеев, сотрудники министерства культуры Свердловской области.

- Три тысячи экземпляров книг мы отправили в августе в библиотеку Макеевки. Но это была не последняя акция по сбору книг, - заверил замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Кстати, Макеевка - читающий город. На почти 400 тысяч горожан (данные на начало 2022 года) приходится 16 библиотек. И посещают их не только люди среднего и старшего возраста, но и молодежь. Сотрудники библиотек активно привлекают их к своим проектам в соцсетях.

К примеру, Диана Просандеева принимает участие в онлайн-марафоне «Читающая молодежь» в рамках проекта «Современный мир глазами молодежи».

- Книгу Колина Маккалоу «Поющие в терновнике» прочитала на одном дыхании. Больше всего в романе меня поразило отношение между родителями и детьми. Я думаю, эту книгу очень полезно было бы прочитать подросткам. Так живо в ней описана борьба сердца и разума. Роман для тех, кто умеет учиться на чужих ошибках, - считает Диана.

Первый сбор книг, который пришел в библиотечные фонды Макеевки, моментально оценили жители.

Марина Удовенко

- Я и мои подруги - постоянные читатели центральной городской библиотеки, - говорит жительница Макеевки Марина Удовенко. - Даже не спрашивайте, сколько лет туда регулярно ходим. Наверное, вечность. Так и не привыкла читать книги с экрана... Мне кажется это искусственным, слово теряет живость, не западает в душу. А покупать печатные версии не по карману. В нашей библиотеке же фонд постоянно пополнялся новинками. Я читала в основном художественную литературу, моя подруга - фантастику, а еще одна подружка - детективы. Весть о том, что из Екатеринбурга к нам пришли книги, тут же облетела читающий народ. Так что спасибо вам, дорогие свердловчане. С удовольствием прочтем об Урале.

КСТАТИ

Свердловская область помогает Макеевке не только книгами. Свердловчане восстанавливают разрушенные школы, детские садики, жилые дома, дороги. Также прорабатывается вопрос реконструкции городской системы водоснабжения, чтобы местные жители получали качественную питьевую воду. Для макеевцев много делается и в медицинской, и в гуманитарной сферах. Соглашение о сотрудничестве было заключено в начале июня.

СПРАВКА «КП»

Павел БАЖОВ - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга, «Уральские были», вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой «Малахитовой шкатулки» состоялось в 1938 году. Его произведения до сих пор пользуются популярностью у молодежи и старшего поколения. Пожалуй, немного найдется людей, которые не читали сказы «Каменный цветок», «Синюшкин колодец» и «Дорогое имячко».