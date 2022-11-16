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Национальные проекты России16 ноября 2022 12:30

Важней всего здоровье в доме

Расскажем лишь о шести проектах. Воспользоваться возможностями каждого из них может любой человек из любого уголка страны

Фото: Shutterstock

«Жилье и городская среда»

Нацпроект предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства в России (не менее 120 млн кв. метров ежегодно к 2030 году).

С апреля 2020 года реализуется программа льготного ипотечного кредитования на новостройки под 7%. Ставка по программе в течение прошедшего срока менялась, однако сейчас она остается на планке - до 7%. При этом в 2022 году программу распространили также на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

Актуальные условия действия программы

• Срок действия программы - до 31.12.2022.

• Ставка для заемщика - 7%, при отсутствии страхования жизни и имущества может быть увеличена не более чем на процент.

• Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей - для остальных регионов.

• Первоначальный взнос - от 15%.

Программа пользуется большой популярностью у населения, поскольку она не накладывает требовании к заемщику, они могут быть только у банка-кредитора. В 2021 году порядка 10 млн россиян улучшили жилищные условия. Популярным механизмом стало использование ипотечных продуктов: всего в 2021 году оформлено 1 908 488 ипотечных кредитов, почти полмиллиона из них - льготные ипотечные продукты (суммарная выдача по программам «Льготной ипотеки на новостройки», «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки»).

С 2019 года в регионах России реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку около 500 тысяч человек должны быть переселены из порядка 9 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. И более 400 тысяч человек уже переехали!

«Демография»

Национальный проект «Демография» направлен на достижение национальной цели «сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Что это значит на практике? Получить поддержку и материальную помощь можно как при рождении и воспитании детей, так и при проблемах с трудоустройством, а старшему поколению помогают сохранить социальные связи и приобрести новые навыки, чтобы оставаться активными в любом возрасте. Благодаря проекту «Спорт - норма жизни» все больше людей уделяют внимание своей физической форме, а программа «Активное долголетие» стимулирует старшее поколение заниматься не только спортом, но и творчеством, люди становятся «серебряными» волонтерами и учатся новому. Количество программ и площадок с каждым годом увеличивается. Самые интересные проекты ждут на третьем Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия, который ежегодно проводится при поддержке национального проекта «Демография». Подать заявку можно на платформе «Смартека» в разделе «Конкурсы».

Гериатрический центр в Московской области. Фото: ФГБОУ ДО ФЦДО

Гериатрический центр в Московской области. Фото: ФГБОУ ДО ФЦДО

«Здравоохранение»

Это один из ключевых национальных проектов России. Благодаря ему медицинская помощь становится доступнее, улучшается качество медицинских услуг. Он охватывает разные направления - улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидацию кадрового дефицита, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболевании, а также модернизацию всей системы первичного звена.

Через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» более 75 млн человек записались к врачу. Посмотрим на итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году:

• Выполнено 11 379 вылетов санитарной авиации и эвакуировано 15 452 человека.

• 18 референс-центрами проведено 5080 телемедицинских консультации и 51 294 лабораторных исследования.

• Более 3,6 млн женщин получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов.

• 26 тысяч специалистов повысили квалификацию в области перинатологии.

• 974 тысячи медицинских работников получили автоматизированные рабочие места, связанные в единую сеть с информационными медицинскими системами про всей стране.

• 596 тысяч пациентов высокого риска, состоящих под диспансерным наблюдением, получили льготные препараты.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» более 75 млн граждан воспользовались сервисом «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» более 75 млн граждан воспользовались сервисом «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Особое внимание уделяется онкологическим заболеваниям. За время реализации нацпроекта «Здравоохранение» в России открыто более 420 региональных центров амбулаторной онкологической помощи. На оборудовании, поставленном по нацпроекту, в регионах проводятся сложнейшие операции, применяются самые современные протоколы лечения, а число вылечившихся от онкологических заболевании растет.

КСТАТИ

Больше информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы найдете на официальном портале Минздрава России onco-life.ru. Его поддержка и развитие осуществляются в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Национальные проекты России: Демография