Важней всего здоровье в доме

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«Жилье и городская среда»

Нацпроект предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства в России (не менее 120 млн кв. метров ежегодно к 2030 году).

С апреля 2020 года реализуется программа льготного ипотечного кредитования на новостройки под 7%. Ставка по программе в течение прошедшего срока менялась, однако сейчас она остается на планке - до 7%. При этом в 2022 году программу распространили также на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

Актуальные условия действия программы

• Срок действия программы - до 31.12.2022.

• Ставка для заемщика - 7%, при отсутствии страхования жизни и имущества может быть увеличена не более чем на процент.

• Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей - для остальных регионов.

• Первоначальный взнос - от 15%.

Программа пользуется большой популярностью у населения, поскольку она не накладывает требовании к заемщику, они могут быть только у банка-кредитора. В 2021 году порядка 10 млн россиян улучшили жилищные условия. Популярным механизмом стало использование ипотечных продуктов: всего в 2021 году оформлено 1 908 488 ипотечных кредитов, почти полмиллиона из них - льготные ипотечные продукты (суммарная выдача по программам «Льготной ипотеки на новостройки», «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки»).

С 2019 года в регионах России реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку около 500 тысяч человек должны быть переселены из порядка 9 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. И более 400 тысяч человек уже переехали!

«Демография»

Национальный проект «Демография» направлен на достижение национальной цели «сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Что это значит на практике? Получить поддержку и материальную помощь можно как при рождении и воспитании детей, так и при проблемах с трудоустройством, а старшему поколению помогают сохранить социальные связи и приобрести новые навыки, чтобы оставаться активными в любом возрасте. Благодаря проекту «Спорт - норма жизни» все больше людей уделяют внимание своей физической форме, а программа «Активное долголетие» стимулирует старшее поколение заниматься не только спортом, но и творчеством, люди становятся «серебряными» волонтерами и учатся новому. Количество программ и площадок с каждым годом увеличивается. Самые интересные проекты ждут на третьем Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия, который ежегодно проводится при поддержке национального проекта «Демография». Подать заявку можно на платформе «Смартека» в разделе «Конкурсы».

Гериатрический центр в Московской области. Фото: ФГБОУ ДО ФЦДО

«Здравоохранение»

Это один из ключевых национальных проектов России. Благодаря ему медицинская помощь становится доступнее, улучшается качество медицинских услуг. Он охватывает разные направления - улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидацию кадрового дефицита, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболевании, а также модернизацию всей системы первичного звена.

Через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» более 75 млн человек записались к врачу. Посмотрим на итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году:

• Выполнено 11 379 вылетов санитарной авиации и эвакуировано 15 452 человека.

• 18 референс-центрами проведено 5080 телемедицинских консультации и 51 294 лабораторных исследования.

• Более 3,6 млн женщин получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов.

• 26 тысяч специалистов повысили квалификацию в области перинатологии.

• 974 тысячи медицинских работников получили автоматизированные рабочие места, связанные в единую сеть с информационными медицинскими системами про всей стране.

• 596 тысяч пациентов высокого риска, состоящих под диспансерным наблюдением, получили льготные препараты.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» более 75 млн граждан воспользовались сервисом «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». Фото: Олег УКЛАДОВ

Особое внимание уделяется онкологическим заболеваниям. За время реализации нацпроекта «Здравоохранение» в России открыто более 420 региональных центров амбулаторной онкологической помощи. На оборудовании, поставленном по нацпроекту, в регионах проводятся сложнейшие операции, применяются самые современные протоколы лечения, а число вылечившихся от онкологических заболевании растет.

КСТАТИ

Больше информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы найдете на официальном портале Минздрава России onco-life.ru. Его поддержка и развитие осуществляются в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».