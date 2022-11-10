Более полумиллиона семей в России воспользовались программами льготной ипотеки с начала года

С начала 2022 года льготными ипотечным программами воспользовались более полумиллиона семей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2022 года льготными ипотечным программами воспользовались более полумиллиона семей. А общая сумма кредитов и компенсаций, которую россияне получили с января этого года в рамках таких программ, достигла 1,8 трлн рублей. Данными поделился институт развития ДОМ.РФ. Он выступает операторами ипотечных программ кредитования с господдержкой — «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная», «IT-ипотека», а также выплаты до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного займа для многодетных семей.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс считает, что ипотечные программы с госучастием имеют ключевое значение для поддержания стабильности отрасли. По данным спикера, в 2022 году с их помощью выдается примерно каждый третий ипотечный кредит.

— Благодаря мерам поддержки граждане эффективно решают жилищный вопрос, а застройщики могут запускать новые проекты жилищного строительства, — поясняет Алексей Ниденс. — Так, с начала года на рынок выведено уже 33,5 млн квадратных метров нового жилья – примерно столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года. Как результат, портфель многоквартирного строительства уже больше двух месяцев удерживается на отметке более 100 млн квадратных метров. Последний раз на этом уровне он находился в апреле 2020 года.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Высокий интерес россияне проявляют к программе «Семейной ипотеке». Она имеет имеет большое демографическое значение. Напомним, по ней семьи, в которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок или последующие дети могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6%. Семьи могут оформить кредит на сумму до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн рублей - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

С начала года с ее помощью улучшили жилищные условия около 140 тысяч семей. По данным ДОМ.РФ, кредитов выдано уже больше, чем за весь прошлый год. Общая сумма выданных займов за все время реализации программы превысила 1,5 трлн рублей.

Самой востребованной мерой поддержки среди аналогичных программ господдержки остается «Льготная ипотека». Она распространяется на строительство или приобретение жилья в новостройке по ставке до 7% годовых. Этим вариантом ипотеки с января 2022 года воспользовались уже более 205 тысяч семей. Общая сумма кредитовая — около 870 млрд рублей.

Для жителей регионов Дальневосточного федерального округа действует свой вариант программы жилищного кредитования с господдержкой. По «Дальневосточной ипотеке» ставка до 2%, однако в отличие от «Льготной ипотеки» — более «строгие» критерии к заемщикам. Например, кредит с господдержкой могут получить молодые семьи, в которых оба супруга находятся в возрасте до 35 лет, переехавшие в ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов или имеющие стаж работы не менее пяти лет в образовательной/медицинской организации на территории ДФО. На поддержку могут рассчитывать и другие категории заемщиков (см. «На заметку»).

С января 2022 года программой воспользовались более 20 тысяч раз, выдано кредитов на сумму около 94 млрд рублей.

Семьи могут оформить кредит на сумму до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн рублей - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПО 450 ТЫСЯЧ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ИПОТЕКУ

Три года назад многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства в выплате ипотеки. Им выделяют до 450 000 рублей на погашение задолженности по жилищному кредиту. В этом году такой поддержку получили около 150 тысяч российских семей с тремя и более детьми. Показатель на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выплаченных компенсаций составила 67 млрд рублей.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, результат уже приблизился к показателю за весь прошлый год

— Мы видим, что информированность населения о мере господдержки по ипотеке растет. С начала 2022 года программой уже воспользовались около 150 тысяч российских семей — почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказала Некрасова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

• Около 21% многодетных семей, получивших поддержку в 2022 году, проживает в Чечне.

• 4,4% семей оформили выплаты в Московской области.

• По 3,7% — в Дагестане, Ингушетии и Башкирии.

• Более 7000 заявлений (5% от всех) на получение поддержки было направлено через портал госуслуг. Такая возможность у заемщиков появилась с августа 2022 года.

Согласно данным ДОМ.РФ.

А В ЭТО В ВРЕМЯ

«IT-ипотека» набирает обороты

Льготную ипотеку для IT-специалистов запустили в мае 2022 года. По задумке правительства, она должна поддержать работников высокотехнологичного сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Специалистам IT в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей в других населенных пунктах дают ипотечный кредит по ставке до 5%. На эти деньги можно приобрести жилье в новостройке, землю для целей ИЖС, купить частный дом от застройщика или земельный участок с дальнейшим строительством дома.

На текущий момент российские банки выдали почти 4500 кредитов на сумму 40,8 млрд рублей по этой программе. Наибольшую востребованность такая ипотека получила в Москве (на столицу приходится 29% выдачи, общая сумма 16,5 млрд рублей). Среди регионов-лидеров Санкт-Петербург (13%), Подмосковье (9%), Свердловская область (5%) и Татарстан (4%).

Важным условием льготного кредитования является заключенный трудовой договор между заемщиком и аккредитованной Минцифры IT-компанией, получившей налоговые льготы.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать подробнее про льготные ипотечные программы для улучшения жилищных условий можно на сайте спроси.дом.рф или по телефону «горячей линии» Консультационного центра ДОМ.РФ 8-800-775-11-22.