Кому будуар, а кому берлога

Мужчины и женщины по-разному воспринимают дом. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наташа - дама аккуратная и чистоплотная. Дома у нее ни соринки. Кафель блестит, пол намыт, листочки цветов на подоконниках как восковые: каждый Наташа протирает раз в три дня, не оставляя пыли ни единого шанса загадить зеленые насаждения. На полках - книжки в ряд, фигурки сувенирные милые, фотографии в рамочках, вазочки. Уют такой, хоть в журнал глянцевый. Для примера и зависти.

Мужу Андрею Наташа тоже спуску не дает. По утрам вместе с поцелуем - обязательно мусорный пакет ему в зубы, даже если ведро и до половины не заполнено. То «носки из кресла убери», то «не лежи на диванной подушке, она для красоты», то «ботинки в шкаф убери». Собаку Андрей с прогулки приводит, жена уже тут как тут с тряпкой: намеки на следы от лап уничтожает. Новогодняя елка зимой - это вообще отдельная история. Нарядное дерево только собирается начать засыпать комнату иголками, а Наташа, на опережение елкиных намерений, уже пилит мужа: «вынеси ее, вынеси, вынеси». Словно злая мачеха, требующая отвезти в дремучий лес бедняжку падчерицу.

Внимание! Тревога!

Хотя Наташа, конечно, никакая не злая. Котят бездомных подкармливает, деньги на лечение деток перечисляет в малоизвестные фонды, скандалов с благоверным избегает, даже когда бесит, на работе душка, детей воспитывает, ориентируясь на самые передовые педагогические методики. Но домашний комфорт, уют и чистота - ее пунктик.

Как докопается до Андрея по какому-нибудь «хозяйственному пустяку» - без криков, нервов, но настойчиво, тому хоть из дома беги. Даже в выходные покоя нет. Там подклей, сям прибей, тут подкрась. То коврик в ванной нужно новый постелить, то в торшере одна из трех лампочек перегорела - хорошо бы вкрутить для гармонии освещения, то еще какая-нибудь мелочь - и едет Андрюша в свой единственный выходной по магазинам, чтоб душа-Наташа могла поддерживать дом в идеальном состоянии. Зубами скрипит, дуется, но едет.

Ему, главное дело, все дома нравится - даже придраться не к чему, а супруге вечно что-то не то. Причем ей ну прямо не терпится, свербит во всех местах. Как приспичит что-то в квартире доделать-переделать, она мужу, измученному работой в душном офисе, так и стучит по мозгам клювиком. Андрюша иногда даже мечтает уехать на выходные куда-нибудь на рыбалку. Да подальше. Так Наталья ему мозг выедает. Но потом ему становится лень, и вместо ночевки в палатке в спальнике он обреченно выбирает свою удобную двуспальную кровать.

- Все дело в том, что мужчины и женщины по-разному воспринимают дом, - заступается за весь женский пол семейный психолог Эдуард Толохов. - Женщина же от природы хранительница очага. Для нее дом - это все. Ее стихия, место силы, ее царство. В этом женском царстве все должно быть хорошо, красиво и правильно. Так, как она сама себе представляет. Дом для женщины, если хотите, - поле битвы и воплощение жизненного смысла и генетической памяти. Когда дома женщина видит неприятные «огрехи», выходящие за рамки ее понимания о прекрасном, у нее в голове как будто вспыхивают сигналы: «Внимание! Тревога!» И она торопится поскорее навести в своем святилище благодать, привлекая к этому всех, в первую очередь мужа. Дом для женщины - это вторая работа. Не менее ответственная, чем первая.

И все-таки это крепость

У мужчин, как водится, все совсем не так. Для них котлеты отдельно, а мухи тоже сами по себе. То есть работа - это работа, а дом - это дом. И эти две «субстанции» не смешиваются и не взбалтываются. Дома сильный пол прячется от внешнего мира - начальников, забот, проблем, друзей, врагов и всех-всех-всех. И осыпающаяся елка, задержавшаяся в квартире до мая, этому ну никак не мешает. Если женщина дома «командует фронтом», то мужчина расслабляется.

- Дом для мужчины - пещера, укрытие, тыл, - продолжает психолог Толохов. - Здесь он может спрятаться от жизненных бурь. Единственное место покоя. И если жена начинает бездумно давить, нахрапом: «сделай это, сделай то, срочно, беги, лети», серьезных конфликтов не избежать. Нет мужчин, которых бы такой прессинг не бесил. Не потому, что муж нервный, а из-за различий в мужской и женской природе. Мужчине совершенно все равно, что «покрывало не подходит под интерьер», ему и так хорошо.

Словом, сильный пол мог бы защищаться от слабого аргументами типа «это не мы такие, это жизнь такая». И был бы в общем-то прав. Но, с другой стороны, какая женщина, извините, такое потерпит?

- Только мудрая, - улыбается семейный психолог. - Чтобы избежать конфликтов с мужем на бытовой почве, женщине стоит помнить о том, что дом она и ее супруг понимают все-таки по-разному. И если муж не торопится прибить полку, то необязательно потому, что он лентяй. Если даме так уж нужно довести свое жилье до идеала, необязательно всегда привлекать к этой «войне» мужчину. А если и привлекать, то ненавязчиво и без агрессии. Чтобы у него не было «конфликта мозга»: я пришел отдохнуть в свою берлогу, а тут такое!