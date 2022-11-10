Ксения Собчак заговорила о судьбе сына Платона

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак не так давно вернулась в Россию после своего внезапного побега в Литву, засветив тем самым израильский паспорт. Сейчас жена Константина Богомолова нигде не появляется, не ведет личные блоги. Но, как выяснилось, блондинка на днях все-таки дала пронзительное интервью, в котором рассказала о судьбе своего сына Платона.

Ксения Собчак мечтает, чтобы ее сын Платон выбрал серьезную профессию. Она заверила, что ни в коем случае не будет давить на ребенка. Ксения давно дает Платону возможность самому сделать выбор и ощутить его последствия. Для нее очень важно воспитать в сыне не только настоящего мужчину и умного человека, но и личность.

"Буду вбрасывать свои идеи осторожно. В итоге все равно доверюсь его выбору..." - размышляет телеведущая.

Ксении не хотелось бы, чтобы ее наследник становился артистом. "Это профессия, развращающая мужчину, делает его капризным. Мало кто это выдерживает… Мне нравились профессии, где есть четкая специальность, - например, стоматолог, архитектор. А актер… Сегодня сыграл, завтра не сыграл", - пожимает она плечами.

К слову, второй муж знаменитости Константин Богомолов полностью разделяет взгляды блондинки. "Он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет", - высказалась 41-летняя телезвезда в одном из недавних интервью.