Сбежавшая из России Собчак рассказала о жизни в Израиле

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак в настоящее время не раскрывает свое местоположение. После побега из России телеведущая залегла на дно. По одним данным, она находится в Литве, границу с которой перешла пешком. По другим, - жена Константина Богомолова могла прилететь в Израиль, гражданство которого получила не так давно. Слухи о том, что блондинка обосновалась на Земле Обетованной возникли еще и потому, что на днях знаменитость рассказала о жизни в Израиле.

Ксения Собчак, получившая гражданство Израиля, рассказала о жизни в стране. "Раз уж все обсуждают израильское гражданство - давайте разберемся с этой великой страной, которая вечно живет в военном положении", - написала жена Константина Богомолова в блоге.

Она так описывает пребывании на Святой земле: "Одна из особенностей Израиля - это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает".

По словам воспитанницы "Дома-2", жизнь на израильской земле - это не только плюсы. Причина в том, что государство окружает ряд недружественных стран. "И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать", - заявила она в эфире YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

Ксения также отметила дорогую жизнь в ближневосточной стране. "Безумные налоги (до 50% с дохода), необоснованно дорогое жилье и банки, для которых ты «мешающий элемент». И вроде, совсем не радужная картина выходит. Но все равно в Израиль едут..." - резюмировала она.