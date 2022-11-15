Случаи из клинической практики: почему врачи-трансплантологи не отключают телефон даже в операционной

Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания. Фото: Shutterstock

«ПЕРЕСАЖИВАТЬ ПОЧКУ НЕЛЬЗЯ — ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?»

У Маруси были серьезные врожденные аномалии. К первому году жизни девочка уже находилась на перитонеальном диализе, не работали почки. При диализе в брюшную полость вводится катетер, через него заливается жидкость. А потом сливается, и так происходит очистка организма.

«При длительном диализе очень высока угроза перитонита, то есть крайне опасного воспаления в брюшной полости. Тогда диализ прекращается», — поясняет заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова, врач-трансплантолог Джабраил Сайдулаев. На медицинской консультации Джабраил Азизович, оценив состояние девочки, предложил сделать ей трансплантацию почки.

Но проблемы с почками были далеко не единственными. Из-за остальных патологий маленькая пациентка не перенесет пересадку, не выживет — так сказали родителям многие хирурги, с которыми они консультировались. Папа и мама были в отчаянии. «Что делать с ребенком, если ей нельзя пересаживать почку? Это был главный вопрос отца», — вспоминает доктор Сайдулаев. В тот момент он оказался единственным врачом, который настаивал: пересадку донорской почки сделать можно и нужно!

Джабраил Азизович с самого начала был уверен, что сможет помочь маленькой Марусе. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

«ПУТИ НАЗАД НЕ БУДЕТ»

Психологически было очень тяжело, признался «КП» трансплантолог. Ведь все вокруг в один голос твердили: эту девочку нельзя оперировать ни в коем случае. А Джабраил Сайдулаев был уверен, что сможет сделать операцию. И в то же время понимал: если что-то пойдет не так, пути назад не будет.

«Настроить родителей на согласие во многом помог наш центр, его сотрудники, — говорит врач. — Я видел, в каком состоянии находится ребенок. У девочки случился инсульт. Тянуть дальше было опасно. У меня был план, по компьютерному снимку я понимал, что и как нужно сделать. И пошел на это».

Нередко донором почки для детей становятся родители и другие родственники. Но в данном случае Марусю спас донорский орган от умершего человека. Взрослого. Операция длилась несколько часов. К ее концу врачи сразу поняли, что все удалось: новый орган заработал.

Спасти жизнь помог донорский орган. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

«КОГДА РЕБЕНОК ВЫПИСЫВАЕТСЯ — ВСЕ ОТПУСКАЕТ»

Джабраил Сайдулаев занимается трансплантацией почти 15 лет, но этот случай вспоминает как один из самых сложных. Здесь были особенные переживания, поясняет он. В том числе потому, что окружающие сначала не верили в успех операции.

Как врачи-трансплантологи справляются с нервными перегрузками, сильнейшим психологическим напряжением? На это вопрос Джабраил Азизович отвечает так:

— Когда ребенок счастливо выписывается — все отпускает. Ты понимаешь: все, что делаешь, — не зря. У нас очень много детей. Когда маленького человечка привозят на операцию, он вялый, неподвижный, у него нет сил. Потом делаешь трансплантацию, выписываешь своего пациента. А меньше чем через месяц родители присылают нашим педиатрам видеоролики (выписанный ребенок находится под наблюдением педиатров трансплантологического центра. - Ред.). И счастливые коллеги бегут показывать мне: этот ребенок на самокате носится по квартире. Или до операции он был истощен, не мог самостоятельно держать голову. А потом на плановый осмотр (после пересадки) через несколько месяцев ребенок приходит уже на ножках. И ты чувствуешь: нервы, силы, которые тратят врачи, ничто по сравнению вот с этим.

«НА СВЯЗИ НУЖНО БЫТЬ КРУГЛОСУТОЧНО»

Мы разговаривали с доктором Сайдулаевым с утра. У него был уставший голос — ночью делал операцию. И вместо отдыха — снова на работе. У трансплантологов такой график: могут весь день провести в операционной, потом всю ночь на телефоне. Потому что донорский орган от умершего человека может стать доступен в любое время суток. А сроки сохранения, консервации органа, подходящего для трансплантации, ограниченны. «Так что мы вызываем пациентов и проводим операции и ночью, и рано утром. Поэтому стараюсь быть на связи постоянно, даже в операционной», — рассказал врач.

Доктор медицинских наук Тимур Халилулин. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

ИСТОРИЯ ПРО ДВАЖДЫ СПАСЕННОЕ СЕРДЦЕ

Еще об одном уникальном случае из клинической практики мы узнали от сердечно-сосудистого хирурга НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова, доктора медицинских наук Тимура Халилулина.

Эта история началась 22 года назад. Степану, который на тот момент был 18-летним юношей, пересадили донорское сердце. Оперировал его Валерий Иванович Шумаков, легендарный хирург, стоявший у истоков трансплантации сердца в России.

Свое сердце у молодого человека было серьезно повреждено миокардитом (воспалением сердечной мышцы). Из-за этого оно сильно увеличилось в размерах, стало плохо сокращаться, развилась очень тяжелая сердечная недостаточность. Никакого другого способа лечения, кроме пересадки сердца, в такой ситуации не было.

«Операция прошла прекрасно. Степан вел активную жизнь, работал, занимался спортом, — рассказывает Тимур Халилулин. — А спустя два десятилетия в пересаженном сердце развилась болезнь коронарных артерий».

Такое бывает в небольшом проценте случаев из-за иммунной реакции организма на донорский орган. Безусловно, препараты-иммуносупрессанты, которые принимает пациент, препятствуют отторжению. Но иногда иммунный ответ подавляется не полностью, и спустя длительное время возникают определенные осложнения. Сердце Степана снова стало работать хуже, увеличилось в размерах, и это опять привело к развитию сердечной недостаточности.

Халилулин Тимур Абдулнаимович во время операции. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

В итоге через 22 года возникло показание для повторной пересадки сердца. Пациенту исполнилось 40 лет. В декабре 2021 года ему сделали ретрансплантацию. Она тоже прошла успешно. С момента операции уже минуло 11 месяцев, у Степана все хорошо, он двигается, гуляет и полон планов на жизнь.

Как часто бывают повторные пересадки органов в клинической практике? Достаточно редко, поясняют врачи. Общемировая статистика говорит о том, что на ретрансплантации сердца приходится 1—3% от общего объема выполненных операций.

В ТЕМУ

В каких случаях люди нуждаются в пересадке сердца?

Как поясняет Тимур Халилулин, пересадка требуется людям с тяжелой сердечной недостаточностью, которую не удается компенсировать никакими другими методами. Человек страдает от сильной одышки, отеков, болей в груди, не может передвигаться. При этом врачи понимают, что невозможно облегчить состояние какими-либо другими операциями на его собственном сердце. Нельзя сделать ни протезирование клапанов сердца, ни шунтирование, ни стентирование коронарных артерий. Тогда встает вопрос об обследовании пациента на предмет возможной трансплантации сердца.

В числе заболеваний, которые наиболее часто приводят к развитию тяжелой сердечной недостаточности, — дилатационная кардиомиопатия. Это сильное расширение полостей сердца, из-за которого снижается его способность сокращаться. У молодых людей 25—30 лет тяжелая сердечная недостаточность может стать последствием перенесенного острого миокардита.

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org