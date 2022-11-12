Юрий Стоянов устроит вечер «театральных неожиданностей»

Юрию Стоянову летом исполнилось 65 лет Фото: Личный архив

Название заумное, но не все так страшно. Если простыми словами – это будет творческий вечер популярного и любимого народом артиста Юрия Стоянова. Летом ему исполнилось 65 лет.

Стоянов станет третьим героем проекта театра «Современник». Его уже опередили Юрий Рост и Евгений Гришковец. Задача артиста – сократить дистанцию между сценой и зрительным залом, «перекинуться» через рампу и настроить доверительный диалог с публикой.

Как пойдет встреча «Для своих», трудно предположить. Будет импровизация. В программе рассказы о «себе в искусстве», о творческом пути. Стоянов обязательно будет петь под гитару и обещает вечер «театральных неожиданностей» (что бы это могло означать?).

Вместо рояля в кустах будет гитара. Юрий Николаевич виртуозно владеет инструментом. В его коллекции 20 гитар, которые он постоянно меняет.

Обычно он исполняет свои песни. Музыку и слова сочинил сам.

«Все, кто придет на встречу со мной, для меня, что называется, — СВОИ люди. И со сцены я поделюсь с вами тем, чем поделился бы в компании близких друзей, - обещает актер. - Вероятно, вы по привычке ждете от меня чего-то смешного, легкого — я постараюсь не обмануть ваших ожиданий: ведь я сам «выращивал» их много лет. Но не стоит забывать слова моего любимого Чаплина: «Жизнь - это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали».

Большинство зрителей знают Стоянова как мастера пародии. Почти нет сомнений, что он вспомнит популярнейший когда-то «Городок», в котором много лет работал вместе со своим другом и коллегой Ильей Олейниковым.

И еще расскажет о том, как он любит хорошие машины, красивую одежду и вкусную еду.

Где: Театр «Современник».

Когда: 17 ноября.

Цена билетов: 1000- 6000.