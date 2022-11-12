Параллельный импорт: дилеры пытаются выжить, автоконцерны стараются не мешать

Многие дилеры сами уже ищут возможности торговли другими автомобилями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И цены при этом, да, высокие, но не заоблачные. Но почему-то представительства никак не комментируют эту серую, по сути, схему. Создается впечатление, что пока поставки штучные, они на эти «шалости» дилеров закрывают глаза, а возможно даже существует какая-то негласная договоренность. А что потом — начнут лишать дилерства? Вообще, сегодня звание официального дилера что-то значит?

Комментирует главный редактор популярного и авторитетного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- Все гораздо проще. Компаниям, которые уходят или «приостановили» свою деятельность, сейчас нет смысла разбираться с дилерами, чем они там занимаются, есть задачи и поважнее. На них самих давит государство. Особенно на компании, у которых здесь есть свои дорогостоящие активы и которые можно продать. Пытаться при этом сейчас предъявлять претензии дилерам бессмысленно. Ну что они предъявят, какие санкции применят? Вы теперь не будете получать запчасти по гарантии? Но это нарушение российского законодательства, потому что товар должен обеспечиваться гарантийным обслуживанием. Не дадим автомобили? Их и так нет. Поэтому выходить на такой уровень конфликта бессмысленно. Но и, кроме того, дилерам нужно как-то выживать. И компании это прекрасно понимают.

К тому же многие дилеры мультибрендовые и сами уже ищут возможности торговли другими автомобилями. То есть – китайскими.