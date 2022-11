Худей сидя: ученые нашли "волшебную" мышцу для снижения веса

Маленькая, но очень полезная мышца расположена в ноге. Фото: scitechdaily.com

Профессор Марк Гамильтон (Marc Hamilton) из университета Хьюстона (professor of Health and Human Performance at the University of Houston) и его коллеги сделали, без преувеличения, удивительное открытие в науке о здоровом образе жизни (ЗОЖ). После многолетних исследований и экспериментов они пришли к выводу: чтобы худеть и снижать содержание сахара в крови наиболее простым и эффективным способом, достаточно тренировать всего одну мышцу – так называемую камбаловидную мышцу. Ее мышечные волокна расположены на задней стороне голени – в нижней части - тянутся от пятки вверх, чуть не доходя до коленного изгиба.

Доля камбаловидной мышцы составляет всего 1 процент от всей мышечной массы, но она, как выяснилось, сжигает калорий больше, чем все остальные 600 вместе взятых.

Камбаловидная мышца тянется выше пятки, но ниже двуглавой икроножной мышцы.

Тренировать «волшебную мышцу» можно и нужно сидя – только в таком положении она нагружается лучше всего.

Суть упражнения: поднять пятки, оставляя передние части стоп прижатыми к полу, и опустить. И так примерно по 15 минут в день. В результате скорость переработки жиров и углеводов удваивается. А иногда и утраивается. И такой ускоренный метаболизм не «утихает» несколько часов, как сообщает портал SciTechDaily, ссылаясь на статью ученых в журнале iScience.

Для тренировки камбаловидных мышц придуманы специальные тренажеры.

После упражнений добровольцы выпивали сладкую воду. Последующие тесты, проводимые через три часа, демонстрировали: повысившийся, было, уровень сахара в крови падал аж на 52 процента и более, чем на половину снижалась потребность в инсулине. снижению потребности в инсулине на 60%.

Эффективность упражнений проверена в экспериментах. Фото: cell.com

Небольшой лайф-хак: камбаловидную мышцу можно нагружать - для пущей эффективности, положив сверху на край бедер какие-нибудь веса – гантели или блины от штанги. Или собственно штагу. В продвинутых спортивных залах иной раз встречаются специальные тренажеры, позволяющие увеличивать нагрузку. И подставочки под ступни есть. Но если ничего такого нет, то не грех воспользоваться и подручными средствами – например, партнершей, посадив ее на коленки. Создастся иллюзия совместной тренировки, которую можно разнообразить припевая, как в детстве: «мы едем-едем-едем-в далекие края…»

Ускоренно сжигать жир и глюкозу в первую очередь необходимо людям, склонным к диабету II второго типа и тем, кто скорее всего до него «досидится» рано или поздно, придерживаясь малоподвижного образа жизни.

Тренировка «камбалы», конечно, не заменит другую – не менее полезную – рекомендацию делать в день по 8200 шагов, но будет ей хорошим подспорьем.