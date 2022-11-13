Настасья Самбурская объяснила, почему на всю жизнь пришлось отказаться от алкоголя

Одиозная актриса вспомнила, как переругалась с влиятельными музыкальными продюсерами

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская славится скандальными историями — то роман с несовершеннолетним, то торт в виде гроба, то издевательство над Ольгой Бузовой, то лысая прическа. Но, несмотря на шлейф хайпа, публике всегда было интересно следить за артисткой. Именно поэтому она и решила дать развернутое интервью блогу Надежды Стрелец, чтобы объяснить, как ей удается попадать в такие истории.

ПРО ОТКАЗ ОТ АЛКОГОЛЯ

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге [после отказа от алкоголя] работы стало больше, чем было»

ПРО КОНФЛИКТЫ С ПРОДЮСЕРАМИ

«Когда я работала в продюсерском центре Виктора Дробыша, ему позвонил Максим Фадеев и спросил, могу ли я сняться в клипе Оли Серябкиной. Он дал добро. Для клипа надо было танцевать на шесте. Я начала заниматься, пошла на специальные тренировки, а потом врачи запретили мне физическую нагрузку. Тогда я сказала [Фадееву], что, мол, извините, не могу. Мне нельзя. И тогда началась мелочная месть (Максим Фадеев сравнил Настасью Самбурскую с Ольгой Бузовой и сказал, что ведущая поет лучше и голосовать за актрису на премии «Прорыв года» он не будет — Авт.). Потом был конфликт с Юрием Аксютой, который закрыл для меня Первый канал, пока я сотрудничала с Виктором Дробышем. Как только ушла от него, снова открыл. И пригласил в шоу «Три аккорда». Бесплатно. Я сказала, что готова, но за гонорар. Тогда Аксюта сказал: «Пока я жив, ее на этом канале не будет»

ПРО УСЫНОВЛЕНИЕ

«Рассматривала ли я усыновление? Да. Когда мы встречались с Сашей (Александр Иванов, певец IVAN, который представлял Белоруссию на «Евровидении-2016»). Мы разговаривали об этом. Когда я говорила с ним об этом, была в полной уверенности, что готова на это. Но сейчас понимаю — если у меня будет время, жилищные условия, постоянный финансовый доход, то почему бы нет? Сейчас постоянно переживаю о том, что закончатся деньги, и я не смогу поддерживать тот жизненный уровень, на котором нахожусь»