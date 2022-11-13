Первая в мире территория ввела лимиты на количество приезжающих туристов

Подобный план стал первым в мире прецедентом, лимитирующим количество туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская Полинезия приняла решение сократить туристов, приезжающих со всего света на эти райские острова.

План устойчивого туризма, разработанный властями французского заморского сообщества, предусматривает, что в течение ближайших пяти лет туристический поток будет установлен на уровне 280 тысяч человек в год, что примерно соответствует населению островов, то есть в пропорции 1:1.

Впрочем, годовой наплыв путешественников и так не слишком отличается от запланированного, например, в 2019 году, который стал рекордным для туристического бизнеса Французской Полинезии, было зарегистрировано 300 тысяч приезжих. При этом гости из Франции на островах иностранцами не считаются, поскольку местное население имеет французские паспорта.

В любом случае, подобный план стал первым в мире прецедентом, лимитирующим количество туристов.

Французская Полинезия расположена в южной части Тихого океана и включает ряд архипелагов и отдельных островов. Главным и самым большим островом территории является Таити, на котором расположена столица Французской Полинезии – город Папеэте с населением около 26 тысяч человек.