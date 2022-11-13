Евгений Миронов снова вошел в жюри шоу «Синяя птица»

Евгений Миронов судил финал проекта в прошлом году. Фото: Россия 1

Популярный вокальный проект «Синяя птица» («Россия 1») возвращается в эфир с девятым сезоном. Концепция все та же — в шоу отбирают самых одаренных и самобытных юных артистов со всех уголков России.

На суд авторитетного жюри участники представляют номера в любимом жанре: балет, академическое пение, инструментальное исполнение, художественная гимнастика, цирковое искусство, актерское мастерство, народное творчество.

Сергей Безруков. Фото: Россия 1

Кроме того, в новых выпусках проекта дети покажут и суперсовременные стили искусства — будут петь, играть на разных музыкальных инструментах и выполнять сложнейшие трюки.

По традиции вместе с молодыми артистами на сцену выйдут и приглашенные суперзвезды.

Оценивать мастерство будущих звезд будут ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, а еще Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов, судивший финал проекта в прошлом году.

Николай Цискаридзе уверен, что участники проекта в дальнейшем станут большими мастерами. Фото: Россия 1

— Самое главное в нашей программе – выявить способности тех детей, которые в дальнейшем станут большими мастерами, чего мы все очень хотим, — уверен Николай Цискаридзе. — Я много раз говорил, что все члены нашего жюри сами были вундеркиндами, прошли детские конкурсы, победы и своей карьерой подтвердили детские награды. Нам не надо объяснять, что такое успех, поэтому мы выбираем тех, у кого есть очень большие перспективы.

Вместе с молодыми артистами на сцену выйдут и приглашенные суперзвезды. Фото: Россия 1

Многие победители и финалисты шоу вовсю штурмуют просторы территории искусства. Так, пианист Иван Бессонов в 2018 году победил на конкурсе классического «Евровидения» для молодых музыкантов, став первым россиянином, выигравшим это престижное состязание. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Вита Корниенко активно снимается в кино, сыграла в двух фильмах, номинированных на премию «Золотой орел». Успешно развивается и актерская карьера Лизы Бугуловой: она играет в Большом театре, снимается в кино и сериалах.

«Синяя птица», Россия 1, воскресенье, 18.00