Российские военные отработали действия в случае радиоактивного, химического и биологического заражения

В мероприятиях было задействовано более 100 человек личного состава и 20 единиц военной и специальной техники. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В преддверии праздника Войск РХБ защиты (отмечается 13 ноября) в Костромской области на базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (ВА РХБЗ) проведены учения подразделений РХБ защиты.

«В мероприятиях боевой подготовки в Костромской области было задействовано более 100 человек личного состава и более 20 единиц военной и специальной техники, среди которых разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ-8 и новейшие РХМ-9, современный контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП-2, тепловые машины специальной обработки ТМС-65(У), термодымовые машины ТДА-3 и другие перспективные образцы спецтехники войск РХБЗ», - прокомментировали кадры учений в Минобороны России.

Военнослужащие в защитном обмундировании РХБЗ провели тактические стрельбы из АК-12, огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же продемонстрировали широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.

В Минобороны России отметили, что такие учения «являются практическими зачетами на сборах повышения квалификации для военнослужащих по контракту подразделений РХБЗ со всей России».

Напомним, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – это специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, связанных с последствиями применения оружия массового поражения (в том числе ядерного), направленных на снижение потерь личного состава Вооруженных Сил РФ и выполнения поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают проводить разминирование территорий освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции. За короткое время они уже разминировали более 5 тысяч квадратных километров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов ВСУ в рамках проведения специальной военной операции.

В инженерных подразделениях ЗВО в ходе проведения специальной военной операции в одном строю выполняют боевые задачи военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации и прошли необходимую подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны России.