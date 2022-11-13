Модные провалы звёздных блогеров: Жена шеф-повара Ивлева явилась на вечеринку в домашнем халате

Артем, Алиса, Богдан и Валерия Чекалины.

Уж сколько нашим звёздам твердили, мол, не надевайте все лучшее сразу. Но, увы, пока наши красные дорожки далеки от идеальных. Так, и на недавнем юбилее популярного «мамского» блогера Лерчек артисты и блогеры нарядились, кто во что горазд.

Вечеринка была в стиле «дорого-богато», дресс-код «гламурный карнавал». Но были звёзды, которые, похоже, перепутали карнавал с цирком. Образы знаменитостей вместе с KP.RU рассмотрел стилист и байер Омар Байрамов.

стилист и байер Омар Байрамов.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Фото: Предоставлено "КП"

- Лерчек в тот вечер отмечала 30-летие и сменила сразу несколько образов. Особенно запомнился наряд в стиле «птицы Феникс» с оригинальным рукавом. Понятно, что по улице в таком образе не прогуляешься, но он выдержан в стиле вечеринки, поэтому в данном случае вполне уместно было надеть это смелое боди. У Лерчек красивая фигура, она умело подчеркнула свои формы, - считает наш эксперт Омар Байрамов.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

- Филипп был в этот вечер весьма элегантным. Это один из его самых любимых луков. Впервые артист надел этот монохромный костюм на свой недавний юбилей, на 55-летие. Киркорову идут костюмы, но не просто банальная классика, а образы дополненные деталями гламура. В данном случае яркие акценты - белый бант на пиджаке и лампасы на брюках,-обьясняет стилист.

Елена Перминова

Фото: Предоставлено "КП"

- Фотомодель Елена Перминова - очень красивая женщина. Платье мне тоже нравится. Его можно надеть, как говорится, и в пир, и в мир. Подвела только обувь. Я бы посоветовал Елене заменить сапоги на какие-то изящные босоножки. Слегка режет глаз-такое лёгкое платье, длинные ноги и почему-то грубые сапоги… Эта обувь словно обрубает изящные ножки фотомодели, - считает модный эксперт.

Блогер Аня Покров

Фото: Предоставлено "КП"

- Красиво, классически, но учитывая, что это молодая кровь, можно было бы выбрать наряд поярче и поозорнее. А тут такая классика «а-ля» Гэтсби. Как-то скучно для юного блогера,-высказался стилист Омар Байрамов.

Константин Ивлев с женой

Константин Ивлев с женой

- Жена Ивлева, честно говоря, вышла в свет в пеньюаре. Очень уж ее наряд похож на спальный халат. Я понимаю, сейчас в тренде пижамные луки. Но тут даже цвет не спас, слишком домашний образ. Только пушистых тапочек не хватает.

Екатерина Варнава

Фото: Предоставлено "КП"

- Ярко, эпатажно, мне очень нравится, как выглядит Екатерина. Интересное сочетание классической укладки и такого яркого, карнавального наряда. Очень грамотный баланс яркого платья, скромной укладки и сдержанного макияжа. У Варнавы прекрасный вкус,-оценил образ звезды наш эксперт.

Блогер Елена Блиновская

Фото: Предоставлено "КП"

- Елена тоже выбрала классику. Красивое сочетание чёрного с серебром. Но я смущён чёрными колготками. Когда чёрные колготки надевают с босоножками - это выглядит не очень красиво,-вынес модный приговор блогеру Омар Байрамов.