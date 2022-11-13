Юрий Грымов вспомнил, как Людмила Максакова чуть не загорелась во время спектакля. Подсвечник рассек лицо актрисы в кровь

Людмила Максакова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в развернутом интервью вспомнил, как самоотверженно служит на сцене Людмила Максакова. Как оказалось, во время одной из репетиции народная артистка РСФСР продолжила работать, несмотря на обильное кровотечение из головы.

— У Максаковой из переносицы льется кровь, — рассказал Грымов в интервью «Каравану историй». — Она ее вытирает, но кровотечение не останавливается. Это был долгий, длинный крупный план. После я подошел и обнял ее. Вся съемочная группа плачет.

ЧП случилось на репетиции одного из спектаклей Грымова: артистка, по задумке режиссера, должна была потянуть на себя тяжелый металлический подсвечник, который эффектно должен был приземлиться на пол. Но вместо этого...упал на голову актрисе.

— Еще я подумал, как было бы хорошо, чтобы во время этой сцены от огня свечей вспыхнули бы приклеенные к волосам Максаковой букли! — не скрыл сверхзадачи Грымов. — Так не получилось. Когда она стаскивала салфетку, тяжелый подсвечник неожиданно упал ей на лицо и перебил переносицу.

Несмотря на кровотечение, Максакова продолжила играть, что привело коллег в шок. После окончания сцены Юрий поинтересовался, почему Людмила решила во что бы то ни стало доиграть. В ответ артистка пояснила, что не слышала команды «Стоп!».