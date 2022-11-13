Артем Дзюба может стать участником шоу «Ледниковый период»

Фото: ХК СКА

Некогда лидер «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба несолоно хлебавши вернулся из Турции — спортсмен в августе отправился играть в клуб «Адана Демирспор», а на днях расторг контракт. И, пока некоторые инсайдеры обсуждают возможность возвращения Артема в большой футбол, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух нарисовал иную перспективу для харизматичного игрока.

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

— У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин (вратарь сборной России), мы помним, как здорово катался Дима Сычев (нападающий сборной России), — напомнил хореограф в свежем интервью. — Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый.

Сам Дзюба на реплику никак не отреагировал. Зато идею Авербуха поддержал коллега по «Ледниковому периоду», заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

— Если он играл в хоккей (Артем действительно играет — Авт.), то получилось бы, — считает Жулин. — Дзюба — координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться. Сезон в «Ледниковом периоде» уже заканчивается, если только в следующий, если он будет. Но я вообще открыт в этом вопросе. Те ребята, кто хотел: Ваня Скобрев, Леша Яшин и Дима Сычев себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артемом. Ради бога, мы его ждем!

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20