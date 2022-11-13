Лолита: «Я вышла замуж за Россию, это государство дало мне все»

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская достаточно продолжительное время не высказывалась по поводу текущей политической ситуации. Певица хранила молчание, поскольку в Киеве оставались ее мама и дочь. Лолита боялась за свою семью, потому что понимала: любое сказанное ею слово в поддержку России могло негативно отразиться на ее семье. Через несколько месяцев после начала спецоперации певице удалось вывезти маму и дочь в Москву. Артистка наконец-то вздохнула спокойно. Теперь Лолита может открыто говорить то, что думает.

В эфире канала НТВ певица высказалась по поводу артистов, покидающих Россию. Лолита заявила, что не собирается никуда уезжать. Она не хочет жить там, где нужно искать людей, готовых улыбнуться в ответ.

«Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», - рассказала Лолита в программе «Новые русские сенсации».

Певица вспомнила о своем знакомстве с Зеленским, ей довелось работать с ним вместе. Лолита считает, что ему надо было по-прежнему заниматься шоу-бизнесом, а не лезть в политику.

«Я была влюблена в Зеленского, как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», - подчеркнула певица.

В начале ноября артистка также отметила, что ряды деятелей шоу-бизнеса заметно поредели. Во время концерта в Екатеринбурге Лолита обратила на это внимание зрителей.

«Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось», - заявила звезда.

Пока ее мама и дочь оставались в Киеве, Лолита не находила себе места. И ее тревога имела под собой все основания. Летом на ее маму Аллу Дмитриевну напал украинский националист – ему не понравилось, что она разговаривала на русском языке. Он подошел сзади и ударил пожилую женщину по голове. Мама Милявской упала и ударилась головой о бордюр. Это вызвало у нее микроинсульт. После этого артистка мобилизовала все возможности и срочно вывезла маму и дочку в Россию.

Самой Лолите еще шесть лет назад запретили въезд в Незалежную. Артистке, родившейся на Украине, нельзя не только работать на родине, но и навещать близких родственников. Пока ее мама и дочь жили в Киеве, Милявская виделась с ними на нейтральной территории – в Москве или в Болгарии, где у нее есть квартира.

- Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка, - высказалась как-то певица.