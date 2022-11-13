Что будет после отвода войск из Херсона, сколько шагов нужно ходить в день и насколько опасны куклы Хаги Ваги

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Российские военные отошли из Херсона на левый берег Днепра: что дальше (слушать)

2 место. Херсон: все русские на левом берегу? (слушать)

3 место. Какая судьба ждет Херсон после отвода российских войск за Днепр? (слушать)

4 место. Выборы проходят, Америка не меняется. Можно ли что-то исправить в отношениях России и США или прямой военной конфронтации не избежать? (слушать)

5 место. «Хороший адвокат сможет развалить дело»: Пучков прокомментировал возвращение Собчак в Россию (слушать)

6 место. Полковник Баранец: Решение об увеличении срока службы до 2 лет отложат до конца спецоперации (слушать)

7 место. Мировой финансовый кризис неизбежен? (слушать)

8 место. 8200 шагов в день: наконец-то определена продолжительность оздоровительной пешей прогулки (слушать)

9 место. В американском сериале предсказали раздел Украины, а Масляков вернулся в КВН (слушать)

10 место. Зубастые куклы Хаги Ваги или чему учат детей страхи (слушать)