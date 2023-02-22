Байден проиграл публичную дуэль Путину: речь президента США два часа переписывали после послания главы РФ

Давеча в Варшаве публике показывали новый аттракцион - говорящего Байдена. Фото: REUTERS

Давеча в Варшаве публике показывали новый аттракцион - говорящего Байдена. Аттракцион сам по себе не нов, но деда поместили в клетку из пуленепробиваемого стекла. Он, правда, когда выходил сначала, как всегда перепутал, сунулся в декоративные двери, но быстро опомнился и пошел по ковровой дорожке в цветах украинского флага, которая показала ему путь к микрофонам и трибуне. На этот раз справился, хотя за пару часов до того мимо ковровой дорожки на торжественной встрече Почетным караулом не удержался на ней и "сошел с дистанции", хотя его траекторию курировали президент Польши и специально приставленный к Байдену сотрудник.

Все же я не про это. Я про речь Джозефа Робинетта. Изначально планировалось, что глава администрации США с чувством, толком и расстановкой двинет ее в 16-30 по времени Варшавы, и она станет достойным ответом Запада на Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Обещали чуть ли не обращение к российскому народу и Путину. Но Владимир Владимирович выступил так, что речугу Байдена пришлось задвинуть и отправить на срочную переработку. В итоге Байдену пришлось ждать новый вариант выступления еще два часа.

А пока ему переписывали текст, на Украине начали бушевать страсти. «Цивилизованно ориентированная на Запад» украинская общественность принялась доказывать, что выступление Путина она не смотрела, а если видела краем глаза, то не заметила, и, вообще, Путин «не сказал ничего такого, на что стоило бы обратить внимание».

Известный укро- и евродепутат Леша Гончаренко (его, кстати, на Украине называют «белая слизь»), буквально по шагам отслеживал президента России.

- Он уже поднимается на трибуну…

- Говорит, что будет поддержка детства…

И к каждой фразе максимально уничижительный тезис типа «поднимается на трибуну, может упадет». Про остальное даже писать противно. Кстати, уж не он ли «накаркал», что на трапе самолета Байдена в Варшаве один из его сопровождающих буквально покатился кубарем по лестнице, снося всех на своем пути?

В общем, напрасно глумилась «белая слизь». В отличие от него, обычные украинцы тут же оценили нанесенный Путиным удар ниже пояса киевского режима. И именно в той области «підтримка дитинства». В особенности впечатлил диалог в одном из родительских чатов на Украине:

- У кого есть прописка в Мелитополе? Есть вопрос, как скоро можно получить гражданство РФ, чтобы дали материнский капитал. Путин сказал, что это для всех жителей Запорожской области.

- Наташ, подскажи, как сейчас можно выехать из Запорожья?

- Удивляюсь вам, уважаемые! Нас кацапы обстреливают ежедневно, а они обсуждают, как путинские гроши получить.

- От наших-то не дождешься, только обещания одни.

- Юра, а ты аккуратнее с такими опросами. Быстро в коллаборанты запишут, госизмена.

Остается надеяться, что СБУ к участникам чата не пришла. Хотя такое они не пропускают. Но Владимир Владимирович явно попал в самое уязвимое место укропатриотов – в кошелек. По-украински, в гаманец – это слово никак не мог запомнить в свое время Петр Порошенко.

Тут «проснулся» уже и советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк, и отставной козы…, в общем, экс-внештатный советник Алексей «Люсьен» Арестович. И посыпалась плохо простроенная, ничем не аргументированная укропропаганда.

«Путин публично показал свою неактуальность и растерянность!»

«Россия находится в безусловном "таёжном тупике"!»

«Перспективных решений у него нет и не будет!»

«Путин изложил мифологическую картину мира!»

Пыжились и тужились «лучшие умы», заливаясь злобным собачьим лаем. Все что напыжили – повтор давно избитых фейков, забалтывание, акцентирование только на одном-единственном, что прозвучало в речи российского президента, и демонстративное замалчивание всего остального – коронный прием фейкометов-пропагандистов, начавших по команде отрабатывать «новые вводные» старой повестки. А ведь Леша очень даже не дурак. Наверное, один из самых умных манипуляторов нынешней Украины. Но приходится вот так примитивненько отрабатывать задание.

И все это время Байдену писали речь. Он готовился.

МИД Великобритании успел выразить озабоченность (нет, не тем, что Джо еще не выступил) тем, что Россия приостановила участие в договоре СНВ-3. Байден все еще готовился.

МИД Франции совершил настоящий каминг-аут: «Франция обеспокоена решимостью России провести испытания ядерного оружия, если их проведут США». То есть, если это сделает США, то Париж не обеспокоен, а вот если потом то же самое - Россия, то Макроша ну очень-очень расстроится. Давай, Эммануэль, держи Брижит поближе.

И вот, наконец, Байден вышел. Попытался пару раз на трудном пути к трибуне и микрофонам изобразить бег трусцой и … начал ругать Путина. Как подсчитали, в своем 16-минутном выступлении Джозеф более 10 раз упомянул Путина, около 30 раз употребил слово «Россия» или однокоренные, похвалил Украину, выразил восхищение Киевом, обозначил несокрушимость Америки и выразил уверенность в демократических устремлениях Молдовы во главе с румынкой Майей Санду.

После того, как Байдена по окончании речи, зачитанной по телесуфлеру, обсыпали «польские» дети разных рас и народов, машущие флажками, стало ясно, что Джо ведет свою предвыборную кампанию, но не совсем отдает себе отчет в том, на президента чего он собирается избираться. Во всяком случае, часть его выступления «Путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие. Но нет. Мы мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов» никак не соответствовала американским реалиям, поскольку США нарастили закупку российских энергоресурсов в 2-м полугодии 2022-го. И могла относиться только к политику европейскому, который гордится, что вместо дешевого российского топлива ЕС теперь покупает в 3-4 раза дороже американское.

Джозеф, а ради этого точно надо было лететь из Вашингтона в Варшаву?

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