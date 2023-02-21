Как Запад ответил на послание Путина: Кто врет, кто нагоняет страх, а кто все понял

Mного комментариев вызвала оценка Путиным действий наших недругов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные политики и СМИ попытались представить Послание Владимира Путина Федеральному собранию «очередным проявлением российской агрессии». Часть речи Президента РФ, в которой говорилось о том, что наша страна выстояла под бесчисленными американскими и европейскими санкциями, не только сохранила потенциал, но и наращивает его, в том числе - в экономической и социальной сфере, вообще пока остается за рамками внимания западных аналитиков. Иначе пришлось бы объяснять почему громко предрекавшийся год назад «тотальный коллапс России» так и не состоялся.

Зато много комментариев вызвала оценка Путиным действий наших недругов, спровоцировавших конфликт на Украине, а также объявленные планы Москвы, касающиеся стратегических наступательных вооружений. Они были сочтены «антизападными».

- Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джек Салливан назвал решение России приостановить участие в Договоре СНВ-3 «разочаровывающим». «Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в идее, что Россия находилась в какой-то форме военной угрозы со стороны Украины или кого-то еще», - заявил Салливан.

- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверил себя и других, что «нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру».

- Американское издание Politico сочло, что в речи «повторился целый ряд недовольств, которые российский лидер часто приводил в качестве оправдания». Говорится также, что «Путин пообещал не ослаблять военных действий на украинских территориях, по-видимому, отвергая любые мирные инициативы в конфликте».

- Газета The New York Times делает вывод, что «Россия готова к интенсификации боевых действий. Но г-н Путин, как ясно из его речи, считает, что время на его стороне, потому что народ Украины все еще может восстать против своего правительства, а Запад может столкнуться с политическими потрясениями».

- Британская The Sun нагоняет страху: «Центральный посыл был ясен - Путин обвиняет Запад в конфликте на Украине. Но в один из самых экстраординарных моментов он сделал завуалированную угрозу применить ядерное оружие, заявив, что теперь на карту поставлено само существование России».

- В своем репертуаре выступила и немецкая Bild, чохом объявив Послание «скучной пропагандой». «Единственное значимое заявление Путин приберег напоследок, поставив под угрозу судьбу договора по СНВ».

- А вот французский журнал Valeurs Actuelles дает более не предвзятые оценки: «Критикуемый представителями Запада за предполагаемые «империалистические» наклонности российский лидер вернул мяч Соединенным Штатам, указав, что ни одна страна в мире не имеет такого количества зарубежных военных баз по всему миру, как США».

- По мнению Филиппа Жели, заместителя главного редактора французской Le Figaro, приостановка российского участия в Договоре СНВ-3 носит скорее формальный характер. «Диалог между русскими и американцами и так не велся в течение последнего года. Есть определенная военная логика в том, чтобы приостановить переговоры о сокращении арсеналов».

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