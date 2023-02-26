Что придумали США для поражения России, почему падает курс рубля и зачем Ургант возвращается на Первый

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Западу придет конец, если Китай поддержит Россию (подробнее)

2 место. Дмитрий Стешин: Конфликт на Украине скоро заморозят (подробнее)

3 место. Александр Коц: Главное, что сказал Путин в Послании - без объединения России победы не будет (подробнее)

4 место. Полковник Баранец: «Приостановкой СНВ-3 Путин сказал США: хватит нас дурить» (подробнее)

5 место. Названы основные причины падения курса рубля (подробнее)

6 место. Для поражения России в США придумали сценарий «ползучий победы» (подробнее)

7 место. Впервые с 2017 года: скидки на вторичное жилье в Москве составили 5-10% (подробнее)

8 место. Что вырастет из наших детей, которые смотрят современные мультики (подробнее)

9 место. Почему взрослые не хотят помнить о том, как сами были детьми (подробнее)

10 место. Запуск нового сезона «Голоса», возвращение команды Урганта на Первый и переход шоу «Импровизация» на СТС (подробнее)