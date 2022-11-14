Как сберечь нашу Землю? Как экономия воды и бумаги помогает спасти планету

Тема выпуска подсказана сразу тремя датами: 27 октября отмечается Международный день без бумаги, 11 ноября – Международный день энергосбережения, а 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки.

Ребята выяснят, как экономия воды и бумаги помогает сохранять природный баланс на планете, зачем нужно сортировать мусор и использовать одежду повторно, а также узнают, что делают для экологии современные подростки и их родители.

Спикеры: дети, родители и Леонид Синицын руководитель проекта «Собиратор».

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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