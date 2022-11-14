Эндокринолог Ольга Павлова: «Диабет – это образ жизни. Но можно с ним подружиться и жить счастливо»

Книга практикующего врача, эндокринолога Ольги Павловой «Да, диабет. Как жить долго и счастливо с диагнозом» ответит на многие ваши вопросы, развенчает мифы, а главное – даст работающие советы, как привести сахар в норму, то есть обрести полноценную жизнь. Накануне Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, мы поговорили с автором книги.

– В начале книги вы рассказываете, что в детстве были весьма нехуденькой барышней и, в частности, из-за этого начали изучать диетологию, эндокринологию. Делитесь ли с читателями секретами стройной фигуры? И как удалось похудеть? А главное – эффективно удерживать вес уже много лет?

– Действительно, я была полненьким ребенком, подростком, да и в юности тоже нехуденькой девушкой, испытала на себе множество диет, пережила массу разочарований, одним словом, знаю все эмоции худеющих, поскольку хорошо покаталась на качелях «похудение – набор веса». Исправить ситуацию мне помогли мои знания врача, когда я начала правильно соблюдать пропорции белков – жиров – углеводов, подобрала нужные мне витаминные комплексы и нагрузки. И об этом я рассказываю читателям: нужна именно система, а не разовая диета.

ПРИВЫЧКИ ИЗ ДЕТСТВА И ДАВНЕГО ПРОШЛОГО

– Что, на ваш взгляд, мешает россиянам придерживаться правильного питания, несмотря на то что уже много лет врачи говорят о необходимости здорового образа жизни?

– Пожалуй, в первую очередь – наши пищевые привычки, которые не соответствуют современной действительности. Раньше люди вставали рано, физически трудились на заводах, в полях, тратили много калорий, поэтому еда была простой, но сытной, с большими порциями. Сейчас образ жизни изменился, стал сидячим и ленивым, а вот привычка много есть осталась. Привет из детства.

– Помимо питания, какие основные триггеры, запускающие начало диабета, вы бы выделили?

– Конечно, стрессы, повышающие выработку стрессовых гормонов – адреналина, норадреналина, кортизола, из-за которых подскакивает уровень сахара в крови. Таков древний механизм, наш маленький атавизм – гормоны стресса готовили нас к битве или длительному бегу от хищников, глюкоза была нужна для мгновенной выработки энергии. Но сейчас мы никуда не бежим, а глюкоза все равно выбрасывается и остается в крови. Второе – увы, ковидная пандемия. Она сильно повлияла на запуск диабета, особенно если человек тяжело болел и ему была назначена терапия глюкокортикоидами, которые могут спровоцировать начало диабета. И в целом вирус «включает» сложные реакции преддиабета, это уже доказано многочисленными исследованиями.

– Лично знаю двух мужчин с диабетом, которые даже не проверяют уровень глюкозы. Лечатся по принципу «стало плохо – укололся». Чем опасно такое пренебрежение своим здоровьем?

– Если мы нерегулярно измеряем сахар и он чаще всего повышенный, то это повреждает эндотелий (внутреннюю оболочку) сосудов и миелиновые оболочки нервов. Так и развиваются все серьезные осложнения диабета – поражения глаз, почек, сосудов ног. То есть все опасные осложнения диабета – слепота, некроз ступней – связаны с тем, что человек не контролирует уровень сахара в крови.

Автор книги, врач эндокринолог Ольга Павлова.

ПРАВИЛЬНО ЕШЬ И НЕ БЕГИ

– В книге «Да, диабет» самая большая глава посвящена питанию. Удивительно: мы привыкли думать о быстрых углеводах, то есть конфетах и плюшках, как главных врагах. Но вы пишете, что и овощи, и даже фрукты могут быть не самыми добрыми друзьями. А с помощью жиров можно даже компенсировать диабет! Это какое-то новое слово в диетологии. Расскажите об этом чуть подробнее.

– Не зря в последние годы популяризируются низкоуглеводные диеты (то есть много мяса, белковой еды, но не круп, овощей и тем более фруктов. – Ред.). Это кетодиета, LCHF-диета, палеодиета – все эти строгие или мягкие диеты с меньшим содержание углеводов построены на принципе воздействия жиров. Жиры, являясь прекрасным источником энергии и давая сытость на длительный срок, не повышают уровень сахара крови. Кроме того, жиры способны замедлить подъем сахара в крови после употребления углеводов. Именно потому важно научиться правильно комбинировать углеводы, а также белки и жиры, которые перевариваются медленно. Это помогает выровнять уровень сахара крови и дает чувство сытости надолго. В книге я об этом подробно рассказываю.

– Что важнее для пациента с диабетом: здоровое, правильное питание, спорт, знание физиологии, постоянные замеры глюкозы?

– Именно эта комбинация и важна. Только в сочетании все эти меры способны продлить жизнь. Правда, я бы не стала делать акцент на спорте, правильнее сказать – адекватные физические нагрузки. Например, пожилому пациенту важнее и правильнее не спорт, а лечебная физкультура. То есть, например, не бег на тренажерной дорожке, а неторопливая скандинавская ходьба в парке. Но правильно компенсированный диабет, то есть тот диабет, что мы держим под контролем, – это всегда правильно выстроенная система: система питания, нагрузок, даже самых минимальных и, конечно, регулярного самоконтроля. Ведь диабет – это образ жизни. Но можно не страдать от ограничений, а совершенно прекрасно себя чувствовать, если подружиться с болезнью и новым стилем жизни. И можно быть активным, бодрым и поддерживать уровень сахара в крови, даже несмотря на небольшие ограничения.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ

Какие овощи при диабете самые полезные

«Максимально полезны при диабете низкоуглеводные овощи, в которых большое количество клетчатки при низком содержании усвояемых углеводов, то есть сахаров.

Это огурцы, помидоры, вся зелень (петрушка, укроп, рукола), зеленый салат, капуста цветная и белокочанная, стручковая фасоль. Обратите внимание, что фасоль в зернах, как и бобы, горох, нут, чечевица, – это бобовые, они повышают уровень сахара крови и относятся к усвояемым углеводам. Их мы считаем как углеводы.

Именно низкокалорийные, низкоуглеводные овощи мы выбираем как основной и главный гарнир при диабете. Например, вы можете потушить курицу и белокочанную капусту, добавить по желанию немного томатной пасты без сахара (это важный момент – читайте состав!). Или запечь в духовке цветную капусту, брокколи, стручковую фасоль, потушить кабачки и баклажаны. Или сделать салат из свежих овощей. Все это прекрасные низкоуглеводные продукты, которые безопасны как с точки зрения сахара крови, так и помогают снижать вес».

Эндокринолог Ольга Павлова. Книга «Да, диабет. Как жить долго и счастливо с диагнозом» издательства «Комсомольская правда».