Опыт первого года реализации федерального проекта «Профессионалитет» презентуют в Свердловской области

Эксперты Министерства просвещения Российской Федерации и Института развития профессионального образования заслушают публичные презентации деятельности кластеров за 2022 год. По результатам защит будет сформирован рейтинг эффективности кластеров–участников проекта.

«Одна из важных задач – привлечение к участию в федеральном проекте «Профессионалитет» все больше колледжей и техникумов, предприятий реального сектора экономики. Уже в первый год реализации проекта мы видим определенные успехи в создании новой образовательной среды, а лучшие практики будут презентованы его участниками и, безусловно, станут ориентиром для управленческих команд со всей страны. Постепенно мы формируем качественно новый подход к подготовке кадров для отечественной экономики – более эффективный и практикоориентированный. Тем самым меняя отношение и ко всей системе среднего профессионального образования в целом», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Отличительная особенность образовательных программ Профессионалитета – подготовка кадров под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера. Свердловская область выбрана в качестве региона проведения не случайно. Важной составляющей мероприятия станет знакомство с опытом построения внутрикластерного взаимодействия Первоуральского металлургического колледжа. Основные защиты деятельности кластеров пройдут на базе Технопарка «Университетский».

1 сентября учебный год начался для первого потока студентов программы «Профессионалитет» — 150 тыс. студентов начали свое обучение в 71 образовательно-производственном центре, включающих более 250 современных колледжей в 43 регионах России. Уже с этого года ребята осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получат релевантный профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В 2023 году количество отраслей возрастет до 16, планируется открытие 70 новых кластеров.

Студенты «Профессионалитета» занимаются в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

Важно отметить, что некоторые предприятия-участники «Профессионалитета» вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад» в 2021 году. Национальный рэнкинг «Наш вклад» – это формат публичного признания государством вклада бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов, привлечения бизнеса, НКО и граждан (как волонтеров), и тиражирования лучших практик. Подробнее ознакомиться с рэнкингом и результатами можно на сайте – РЭНКИНГНАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ.

Если вы хотите узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федпроекта в вашем регионе, то всю информацию можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.

А для родителей, кто задается вопросом: Нужна ли корочка об образовании? В социальных сетях «Национальные проекты России» выйдет серия нового ток-шоу «Снова в школу?!», где родители с экспертом обсудят что важнее: реальный опыт или диплом, когда нужно начинать профориентацию и для чего, а также постараются найти ответы на все вопросы о вызовах современного образования.