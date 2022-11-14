Татьяна Васильева забирает внуков у нерадивой невестки: «Вернутся из Германии и будут жить в России»

Актриса Татьяна Васильева. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Татьяна Васильева заявила, что забирает внуков у своей невестки Анастасии Бегуновой. К Новому году мальчики, которые в последнее время жили с матерью в Германии, окончательно переберутся в Москву и останутся с отцом. 44-летний сын народной артистки РФ Филипп уже приготовил для них отдельную комнату в своей столичной квартире, купил для мальчиков новую мебель и игрушки. Сейчас внуки звезды гостят у отца, но вскоре они вернутся в Россию насовсем.

- У нас сейчас большая радость, потому что мы заберем мальчиков окончательно. Они будут жить здесь, в Москве. Самый лучший город для них - это Москва, - рассказала Татьяна Васильева в эфире шоу «Звезды сошлись» канала НТВ.

Ведущая программы Лера Кудрявцева поинтересовалась, как к этому решению относится бывшая невестка актрисы.

- Невестка очень против нас настроена, - сообщила в ответ Васильева.

Соведущий Леры Иосиф Пригожин, в свою очередь, поинтересовался: «Внуков она разрешила забрать?»

- По крайней мере, она не сказала, что будем через суд, поэтому мы берем. К Новому году, я надеюсь, - уточнила Татьяна Григорьевна.

По словам артистки, 14-летний Ваня ей сообщил, что хочет жить с папой, и к этому разговору подключился 12-летний Гриша: «А я? А меня вы не возьмете?». Воспитанием мальчиков займутся сын Васильевой Филипп и его жена Мария. Знаменитая бабушка помогает и детям, и внукам финансово.

Судя по всему, хотя экс-невестка звезды и против намерения мужа забрать мальчиков в Москву, ей просто нечего противопоставить этому решению. В Германии бывшая актриса Анастасия Бегунова живет в социальной квартире с общей кухней на несколько семей. Жилье эмигрировавшей россиянке предоставило государство. В Германии у нее нет работы. К тому же Анастасия в Европе снова вышла замуж и больше занимается личной жизнью, чем воспитанием сыновей.

14-летний Ваня и 12-летний Гриша - внуки Татьяны Васильевой. Фото: кадр видео.

Долгое время Васильева конфликтовала со своей бывшей невесткой. После развода с единственным сыном звезды Филиппом Бегунова запрещала ей встречаться с Гришей и Ваней. А потом и вовсе увезла сыновей с собой в Германию. Анастасия требовала купить ей и детям квартиру в Москве, поскольку у нее не было своего жилья. Бегунова также подала в суд, заявив, что имеет право на долю в квартире на Патриарших прудах, которую актриса подарила своему сыну. Анастасия претендовала на три четверти элитного жилья. В итоге суд Васильева выиграла, но окончательно рассорилась с бывшей женой сына.

Артистка очень переживала, что не может видеться с мальчиками. Чтобы помириться с невесткой, ей пришлось заплатить кругленькую сумму. Вместо скандалов и судов с родней она решила купить внукам по квартире. Татьяна Григорьевна нисколько не жалеет о потраченных деньгах. За две квартиры в центре Москвы она заплатила 30 миллионов рублей.

- Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - ранее рассказывала актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф.