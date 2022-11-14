Увы, на практике электронные права пока не имеют юридической силы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как получить электронные права

У автомобилистов появилась возможность получать водительские удостоверения (права) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. В этом убедился корреспондент «Комсомольской правды», скачав себе последнюю версию «Госуслуг».

Процедура предельно проста. В перечне госуслуг выбираешь раздел «Госуслуги. Авто», и дальше алгоритм сам выносит тебя к заполнению шаблона водительского удостоверения. После заполнения должна по идее появиться пиктограмма водительского удостоверения. Но происходит это далеко не всегда. У меня не получилось и у коллеги по «Комсомолке» тоже. Зато автоматически возникает пиктограмма СТС, для этого отдельной формы заполнять не нужно. То есть система по базам ГИБДД мгновенно определила, какая у меня машина и ее госномер — эта информация записана буквами и цифрами рядом с картинкой QR-кода СТС.

Есть еще любопытный нюанс. Если права просрочены, то система не дает возможности внести информацию о дате получения водительского удостоверения, если это было более 10 лет назад. В апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, которые заканчиваются между 1 января 2022 года и 31 декабря 2023 года, был продлен на 3 года, но сервис «Госуслуги.Авто» этого не учитывает. Например, в октябрь 2012 г. уже не войти. Но мы не отступам и вносим любую доступную дату. Это дает возможность завершить регистрацию, система проявляет деликатность и не уличает в обмане, более того, выдает QR-код СТС. Но пиктограмму прав не выдает.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Будем считать, что нам с коллегой не повезло, а другие, более удачливые автомобилисты, смогли получить электронные права. И что с ними делать? В «Госуслугах.Авто» написано: «Предъявите QR-код по требованию сотрудника ГИБДД». Однако на практике электронные права пока не имеют юридической силы. Дело в том, что в ПДД о них ничего не сказано. Электронные права будут приравнены к пластику только с 1 марта 2023 г. - после того, как вступят в силу соответствующие поправки в ПДД.

У автомобилистов появилась возможность получать водительские удостоверения (права) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Фото: Shutterstock

- Помимо поправок в Правила нужно будет внести изменения во многие нормативные документы, - сказал kp.ru адвокат Сергей Радько. - Если ведомства не успеют это сделать, то и после 1 марта надо будет возить с собой пластиковые права.

Есть и другие резоны, почему не стоит пренебрегать традиционным документом. Даже в центре Москвы бывают перебои с мобильным интернетом и в нужный момент водитель ничего не сможет предъявить инспектору кроме мерцающего экрана телефона. Что говорить об отдаленных трассах на востоке страны. А бывает, что и батарея сядет.

ЕСЛИ ЕСТЬ QR, ТО НЕ ОШТРАФУЮТ?

- Еще как оштрафуют! - предупреждает адвокат Радько. - Электронные права не имеют пока никакой юридической силы. Да, было письмо ГИБДД дорожным инспекторам, но оно носило по сути информационный характер. Его цель — в период до 1 марта 2023 года протестировать систему, возможности проверки электронных документов, появились ли кибер-фальшивки и так далее. А штраф за управление транспортным средством без удостоверения (при условии, что оно есть, но просто водитель не имеет его при себе) составляет 500 рублей. В жизни бывают, правда, ситуации, когда инспектор в хорошем настроении или ему просто лень выписывать штраф — тогда он может ограничиться тем, что разъяснить водителю, что надо возить с собой и пластик.