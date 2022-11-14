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14 ноября 2022 12:40

Рассказываем, как получить электронные права и что будет, если показать их сотруднику ГИБДД

Получение электронных водительских прав с QR-кодом стало доступным на сайте Госуслуг
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Увы, на практике электронные права пока не имеют юридической силы.

Увы, на практике электронные права пока не имеют юридической силы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как получить электронные права

У автомобилистов появилась возможность получать водительские удостоверения (права) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. В этом убедился корреспондент «Комсомольской правды», скачав себе последнюю версию «Госуслуг».

Процедура предельно проста. В перечне госуслуг выбираешь раздел «Госуслуги. Авто», и дальше алгоритм сам выносит тебя к заполнению шаблона водительского удостоверения. После заполнения должна по идее появиться пиктограмма водительского удостоверения. Но происходит это далеко не всегда. У меня не получилось и у коллеги по «Комсомолке» тоже. Зато автоматически возникает пиктограмма СТС, для этого отдельной формы заполнять не нужно. То есть система по базам ГИБДД мгновенно определила, какая у меня машина и ее госномер — эта информация записана буквами и цифрами рядом с картинкой QR-кода СТС.

Есть еще любопытный нюанс. Если права просрочены, то система не дает возможности внести информацию о дате получения водительского удостоверения, если это было более 10 лет назад. В апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, которые заканчиваются между 1 января 2022 года и 31 декабря 2023 года, был продлен на 3 года, но сервис «Госуслуги.Авто» этого не учитывает. Например, в октябрь 2012 г. уже не войти. Но мы не отступам и вносим любую доступную дату. Это дает возможность завершить регистрацию, система проявляет деликатность и не уличает в обмане, более того, выдает QR-код СТС. Но пиктограмму прав не выдает.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Будем считать, что нам с коллегой не повезло, а другие, более удачливые автомобилисты, смогли получить электронные права. И что с ними делать? В «Госуслугах.Авто» написано: «Предъявите QR-код по требованию сотрудника ГИБДД». Однако на практике электронные права пока не имеют юридической силы. Дело в том, что в ПДД о них ничего не сказано. Электронные права будут приравнены к пластику только с 1 марта 2023 г. - после того, как вступят в силу соответствующие поправки в ПДД.

У автомобилистов появилась возможность получать водительские удостоверения (права) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде.

У автомобилистов появилась возможность получать водительские удостоверения (права) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде.

Фото: Shutterstock

- Помимо поправок в Правила нужно будет внести изменения во многие нормативные документы, - сказал kp.ru адвокат Сергей Радько. - Если ведомства не успеют это сделать, то и после 1 марта надо будет возить с собой пластиковые права.

Есть и другие резоны, почему не стоит пренебрегать традиционным документом. Даже в центре Москвы бывают перебои с мобильным интернетом и в нужный момент водитель ничего не сможет предъявить инспектору кроме мерцающего экрана телефона. Что говорить об отдаленных трассах на востоке страны. А бывает, что и батарея сядет.

ЕСЛИ ЕСТЬ QR, ТО НЕ ОШТРАФУЮТ?

- Еще как оштрафуют! - предупреждает адвокат Радько. - Электронные права не имеют пока никакой юридической силы. Да, было письмо ГИБДД дорожным инспекторам, но оно носило по сути информационный характер. Его цель — в период до 1 марта 2023 года протестировать систему, возможности проверки электронных документов, появились ли кибер-фальшивки и так далее. А штраф за управление транспортным средством без удостоверения (при условии, что оно есть, но просто водитель не имеет его при себе) составляет 500 рублей. В жизни бывают, правда, ситуации, когда инспектор в хорошем настроении или ему просто лень выписывать штраф — тогда он может ограничиться тем, что разъяснить водителю, что надо возить с собой и пластик.

Автоновости