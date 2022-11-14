Продукты «Маревен» второй год подряд получают золотые награды в конкурсе «Гарантия качества»

В этом году на конкурс были отправлены 19 образцов продукции. Кроме традиционно участвующих в конкурсе брендов «Роллтон» и BIGBON впервые были заявлены напитки ACTIBO. В результате детального исследования предоставленных на конкурс образцов, компания заслуженно получила 6 золотых и 8 серебряных медалей, а также почётные дипломы.

Вручение премии проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли с 2016 года в канун Всемирного Дня качества.

Компанию «Маревен» на церемонии награждения представил директор по качеству Михаил Дегтерёв, принявший медали и дипломы из рук директора ФГБНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В. М. Горбатова» Оксаны Кузнецовой. «В конкурсе мы участвуем уже не первый год, и получаем достаточно большое количество наград. Обоснованно гордимся своей продукцией, потому как она всегда высокого качества. Мы сами ее потребляем, и нам не стыдно предлагать ее другим. Мы рады, что находим признание со стороны профессионального и экспертного сообщества и от торговых сетей. Данный конкурс — это хороший инструмент для потребителя и продавца, который можно использовать для поиска качественного и безопасного продукта» - говорит Михаил.

Престиж конкурса с каждым годом растёт. В 2022 году на конкурсные исследования, которые проводились в 11 ведущих научно-исследовательских институтах пищевой отрасли, было принято 949 образцов продукции всех категорий продуктов питания. А еще в 2016 году в конкурсе участвовали продукты всего из 12 категорий.