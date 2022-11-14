Мировой энергетический кризис бьёт по европейским странам всё сильнее
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Спрыгнув с печи спозаранку,
Мужик подпоясался туго.
Шубу надел и ушанку.
Проверил, крепка ли подпруга.
Чмокнул любимую жёнку.
Зажал папироску зубами.
Ну и повёл лошадёнку
В декабрьский лес за дровами.
И в раннем этом походе
Он думал, увлёкшись зевотой:
«Как хорошо на природе!..
Особенно перед работой».
Без лишних глупых риторик,
Как раньше - в семнадцатом веке,
Тюкает глухо топорик,
Идут и идут дровосеки.
Лес как из книжек Бианки -
Красивый как в фильме «Морозко».
Бечёвкой вяжутся санки.
Скрипит, словно в детстве, повозка.
Кто-то один назло бурям
В карманы суёт рукавицы:
«Братцы, а, может, покурим?»
И на пригорок садится.
И угощает соседа.
Богач, только в местных масштабах.
И снова льётся беседа
О сене, но больше о бабах.
Снег серебрится, как пудра,
В лесу и за речкой в низине...
Так начинается утро
В далёком холодном Берлине.