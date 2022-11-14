Мировой энергетический кризис бьёт по европейским странам всё сильнее Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Спрыгнув с печи спозаранку,

Мужик подпоясался туго.

Шубу надел и ушанку.

Проверил, крепка ли подпруга.

Чмокнул любимую жёнку.

Зажал папироску зубами.

Ну и повёл лошадёнку

В декабрьский лес за дровами.

И в раннем этом походе

Он думал, увлёкшись зевотой:

«Как хорошо на природе!..

Особенно перед работой».

Без лишних глупых риторик,

Как раньше - в семнадцатом веке,

Тюкает глухо топорик,

Идут и идут дровосеки.

Лес как из книжек Бианки -

Красивый как в фильме «Морозко».

Бечёвкой вяжутся санки.

Скрипит, словно в детстве, повозка.

Кто-то один назло бурям

В карманы суёт рукавицы:

«Братцы, а, может, покурим?»

И на пригорок садится.

И угощает соседа.

Богач, только в местных масштабах.

И снова льётся беседа

О сене, но больше о бабах.

Снег серебрится, как пудра,

В лесу и за речкой в низине...

Так начинается утро

В далёком холодном Берлине.