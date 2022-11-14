Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2022 15:20

«Тюкает глухо топорик. Идут и идут дровосеки...»

Мировой энергетический кризис бьёт по европейским странам всё сильнее
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Мировой энергетический кризис бьёт по европейским странам всё сильнее

Мировой энергетический кризис бьёт по европейским странам всё сильнее

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Спрыгнув с печи спозаранку,

Мужик подпоясался туго.

Шубу надел и ушанку.

Проверил, крепка ли подпруга.

Чмокнул любимую жёнку.

Зажал папироску зубами.

Ну и повёл лошадёнку

В декабрьский лес за дровами.

И в раннем этом походе

Он думал, увлёкшись зевотой:

«Как хорошо на природе!..

Особенно перед работой».

Без лишних глупых риторик,

Как раньше - в семнадцатом веке,

Тюкает глухо топорик,

Идут и идут дровосеки.

Лес как из книжек Бианки -

Красивый как в фильме «Морозко».

Бечёвкой вяжутся санки.

Скрипит, словно в детстве, повозка.

Кто-то один назло бурям

В карманы суёт рукавицы:

«Братцы, а, может, покурим?»

И на пригорок садится.

И угощает соседа.

Богач, только в местных масштабах.

И снова льётся беседа

О сене, но больше о бабах.

Снег серебрится, как пудра,

В лесу и за речкой в низине...

Так начинается утро

В далёком холодном Берлине.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ