Черная дыра или вход в другую галактику: рядом с Землей появился загадочный объект в 10 раз тяжелее Солнца

Таинственный темный объект расположен рядом со звездой, похожей на Солнце. Фото: Shutterstock

Крадущийся монстр

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Massachusetts) и Института астрономии Макса Планка в Германии (Max Planck Institute for Astronomy in Germany) подтвердили собственное открытие, о котором недавно сообщили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Они убедились, что Млечном пути в созвездии Змееносца и в самом деле находится невидимый глазу объект, который в 10 раз массивнее Солнца. До него 1566 световых лет. Что очень близко по галактическим меркам. «Как на нашем заднем дворе», - образно выразились сами исследователи. Таинственному объекту было присвоено название Gaia BH1 в честь космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, благодаря которому и было сделано открытие.

Более всего объект напоминает «черную дыру». Вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. И расположен от нее на том же расстоянии, что и Земля от Солнца. Найти невидимое тело помогло замеченное отклонение в движении далекого светила. Последующие наблюдения посредством наземных телескопов – чилийских Magellan Clay и MPG/ESO и гавайских Gemini North и Keck 1 – продемонстрировали, что «дергает» звезду нечто очень тяжелое и темное. Если это нечто и в самом деле «черная дыра», то непонятно, каким образом возникла столь странная пара и почему черная дыра до сих пор не поглотила соседку. Да, и похоже, не собирается. Словом, открытию сопутствует и тайна, которую еще предстоит раскрыть

Всего же в Млечном пути пока обнаружены меньше двух десятков «черных дыр». Все – взаимодействуют с соседними объектами и выдают свое присутствие, к примеру, жестким рентгеновским излучением. Ближайшей считалась A 0620-00, удаленная от Земли на 3300 световых лет.

Физики-теоретики верят, что сквозь «кротовые норы» можно быстро добраться до других галактик. А то и других вселенных. Фото: Shutterstock

Не дыра, а проход

Не исключено, что астрономы поторопились с подозрениями в том, что Gaia BH1 это «черная дыра». Какая-то неактивная. Вполне может статься, что темный объект окажется так называемой червоточиной (wormhole) или «кротовой норой» - тоннелем в ткани пространства времени, соединяющим очень отдаленные части нашей Вселенной. Подобного мнения придерживаются профессор Тибо Дамур (Thibault Damour) из французского Института передовых научных исследований (Institut des Hautes E'tudes Scientifiques - IHE'S) и его коллега доктор физико-математических наук Сергей Солодухин из московского Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН), который сейчас трудится в германском Бременском международном университете (International University Bremen).

Ученые полагают, пока теоретически, что со стороны червоточины выглядят в точности как «черные дыры». Но могут вести себя иначе – не поглощать окружающую материю, а лишь деформировать ткань пространства-времени.

Суть в том, что, нырнув в такую нору, можно чуть ли не мгновенно вынырнуть где-нибудь в другой галактике, удаленной на миллионы, а то на миллиарды световых лет. По крайней мере, из расчетов следует, что подобное путешествие возможно в пределах нашей Вселенной. А если верить Дамуру и Солодухину, то вынырнуть можно еще дальше - вообще в другой Вселенной. Не закрыта вроде бы и обратная дорога.

Из «черной дыра» исходит так называемое излучение Хокинга. «Кротовая нора» ничего не испускают. Излучение «черных дыр» столь слабо, что уловить его невероятно трудно на фоне других источников. А стало быть, пока нет способов надежно отличать космических монстров от проходов в другие галактики. Но надежда разобраться есть. Все это и делает «черные дыры» невероятно интересными объектами, которые стоят того, чтобы их искали и находили.

Кстати, в свое время академик Николай Кардашев, который руководил международным проектом «Радиоастон», собирался искать «кротовые норы» с помощью одноименного космического радиотелескопа, установленного на спутнике «Спектр-Р». И верил, что одна из червоточин может находиться рядом с Землей.