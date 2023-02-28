От депрессии до проблем со здоровьем: исследования показали, чем чревата долгая дорога до работы

Долгая дорога оправдывает себя лишь в единственном случае - вы добились своей цели. Будь то долгожданный переезд или встреча с родственниками в разных уголках страны. Но у этого вопроса есть и другая сторона - потраченное время на дорогу домой с работы.

Два-три часа утром и столько же вечером - это половина времени пребывания на рабочем месте. Мировые исследования неоднократно доказывали, что долгий путь на работу и обратно приводит к нервным срывам и синдрому хронической усталости.

Психологи регулярно выдают миру советы по тому, как занять эти: «42 минуты под землей, сюда-туда, туда-сюда...» А между тем минуты медленно, но верно складываются в года. Мы отнимаем свои полезные часы сна утром, мы окрашиваем свой вечер в мучительное ожидание дороги домой, где в мечтах не игры с детьми или приятное общение, а стойкое желание доползти до кровати.

Кто-то скажет, такова жизнь в больших городах. Однако, давайте согласимся, что жизнь у нас одна и выучить китайский язык в метро - не цель нашего существования. Тем более, последние исследования в этом вопросе неутешительные. Консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов Mercer выяснила, что люди, которые долго добираются на работу, чаще других страдают от тяжелых форм депрессии, они больше беспокоятся о финансах, подвержены стрессу, ожирению, бессоннице и проблемам со здоровьем. А еще у них меньше возможностей восстанавливать силы, ведь для отдыха организму нужно не менее семи часов сна.

А теперь факты. Больше всего «заложников дороги» в Москве и Санкт-Петербурге. Продолжительность пути на работу в столице составляет в среднем 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле. Среднее расстояние, которое преодолевает москвич до работы, составляет 17 километров (подсчитано геосервисом 2ГИС и порталом Работа.ру). А вот более 12% москвичей ежедневно тратят на дорогу от дома до работы и обратно больше трех часов!

А вот другая статистика: 36% людей, тратящих больше трех часов на дорогу, имеют проблемы с ментальным здоровьем и теряют процент когнитивных способностей.

Сказываются ежедневные переезды и на качестве работы. Те, кто тратят на работу менее 30 минут, работают продуктивнее и реже берут отгулы.

Так что фразу «лучший транспорт на работу - это лифт и 10 минут из спального района» можно ставить во главу угла для решения проблемы.

Решить ее можно по-разному: найти работу рядом с домом, снять жилье поближе к офису или купить квартиру с максимально удобной транспортной доступностью. Пожалуй, последний вариант становится самым приоритетным, особенно если проанализировать рост цен на недвижимость в российских городах за последние годы. Статистика показывает, что цены на недвижимость подскочили минимум на треть и эта тенденция не думает меняться. Чем дольше ждать и откладывать с решением вопроса, тем дороже придется заплатить.

Цена недвижимости - хоть и приоритетный, но не ключевой фактор, определяющий выбор. Куда важнее оценить плюсы, которые можно получить за свои деньги.

Итак, на что стоит обратить внимание, выбирая жилье.

Первое - надежность застройщика, аккредитация банков, если готовитесь к ипотеке, документы, подтверждающие право на земельный участок, разрешение на строительство и проектную документацию.

Второе - расположение микрорайона и дома, социальной инфраструктуры, текущей транспортной доступности.

Третье – не поленитесь прошерстить интернет на предмет будущего развития территорий. Если рядом планируется строительство станций метро, то в руках выигрышная карта. А вот если активно обсуждается вырубка ближайшего леса или строительство химкомбината, то придется продолжить поиски дальше.

Процесс вряд ли будет быстрым, но торопиться в этом вопросе не стоит. В качестве подсказки оптимальных решений готовы предложить три приоритетных варианта

Например, микрорайон «Южная Битца», который ГК ФСК реализует под брендом «1-го ДСК». Это комфорт-класс в Подмосковье в минимальной удаленности от МКАД – всего три км по Варшавскому шоссе.

- Всего в ЖК 12 жилых корпусов разной этажности, шесть из них полностью построены. Строительство последних завершат к 2026 году. В ЖК четыре детских сада, две школы и поликлиника.

- Инфраструктура ментального и физического здоровья. Если говорить про уют, то жить тут определенно приятно. Возможно, подкупает теплая палитра домов. Фасады отделаны керамогранитной плиткой и клинкерным кирпичом, а сочетание серого, белого и коричневого цветов радует глаз. В общем – дом, которым не стыдно похвастать перед знакомыми. Во дворе можно поиграть с детьми на современных площадках, а за территорий ЖК раскинулись сразу три лесных массива.

- К нашему вопросу о времени: в шаговой доступности от ЖК запланирована станция МЦД-2, которая даст возможность жителям быстро добираться до центра города без пробок. И это ключик к решению любой дорожной проблемы.

Застройщик уже получил от ОАО «РЖД» согласование основных архитектурно-планировочных решений будущего остановочного пункта, так что можно быть уверенным: это не реклама и заманчивые планы, а реальный контракт и его осуществление.

Подсказываем - выход к станции запроектирован в районе корпуса № 9.

Еще один интересный вариант – новый дом в Молжаниново. ЖК «1-й Ленинградский» расположился на севере Москвы, добраться до него можно по Ленинградскому шоссе. Фактически ЖК расположен за пределами МКАД, в окружении сразу нескольких водоемов. Цены тоже подмосковные, а вот в паспорте у будущего владельца будет стоять московская прописка, что даст все вытекающие из этого плюсы.

Что мы имеем:

- ЖК объединит в себе шесть новых корпусов. Они будут иметь общий стиль , но разную колористику.

- В «1-м Ленинградском» удалось гармонично соединить плюсы обеих столиц. Любите высокие московские скорости и спокойный пафос питерской волны? Тогда вам сюда. Общая территория проекта – 18,8 га: тот вариант, когда многоэтажки комфортно вписываются в зеленую зону, но не отрывают жителей от цивилизации.

До ближайшего крупного ТЦ «Мега Химки» всего 10 минут на машине. Школы и детские сады у жильцов свои – это обязательное условие для комфортной жизни и ищущие в ногу со временем застройщики принимают данный вызов.

- Первые корпуса уже готовы и вводятся в эксплуатацию, так что ждать не придется. Можно начинать ремонт уже в 2023 году. А можно сразу заказать квартиру с нужной отделкой.

Транспортная доступность. Это еще один ключевой плюс комплекса. Добраться до Москвы можно по МЦД-3. Движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3 Ленинградско-Казанский), который соединит Зеленоград и Раменское, планируется запустить в 2023 году.

Вне зависимости от места, где бы вам хотелось жить, не забывайте еще про один важный аспект. Мы привыкли говорить о физическом комфорте, эргономике в новостройках, но часто забываем о психологическом комфорте. Безопасность, дворы без машин, световая и цветовая гамма, выбор материалов для интерьеров общественных пространств в жилых комплексах, архитектура и планировка территории — это базовые с точки зрения психологии вещи, которые порождают положительные эмоции и создают комфорт. И это далеко немаловажные аспекты, которые тоже стоит учесть при оценке своего будущего дома.

Так что берегите здоровье, планируйте новоселье!